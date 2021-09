Türkiye'nin en büyük oyun festivali İzmir'de

14 Eylül 2021 Salı, 23:03

24-25-26 Eylül tarihleri aralığında gerçekleştirilecek etkinlik, geleneksel oyunlardan espora kadar oyun tutkunlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor. That’s The Way Yeni Nesil Gençlik Ajansı tarafından düzenlenen festivale, 30 binin üzerinde oyun severin katılması bekleniyor.

İzmir Oyun Festivali, Avrupa ve Orta Doğu'da bir ilk olacak. İzmir Yeni Fuar'da gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında hem Z kuşağının ilgisini çekecek hem de X ve Y kuşaklarının alışık oldukları geleneksel oyunlar yer alacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek İzmir Oyun Festivali'nde geleneksel sokak oyunları olan körebe, misket ve seksek gibi oyunların yanı sıra, günümüz teknolojilerinin sunduğu imkanlar sayesinde geliştirilen VR oyunlar yer alacak. Çeşitli espor turnuvalarının da düzenleneceği etkinlik kapsamında cosplay yarışmaları gibi aktiviteler de gerçekleştirilecek.

İLK KEZ DÜZENLENİYOR

"SOSYAL MESAFE DİKKATE ALINACAK"

Festivalle ilgili konuşan Thats The Way şirketinin kurucu ortağı Çağrı Işıklıoğlu “Gençliğin en önemli iletişim mecrası espor ve oyun. Biz de bu kapsamda ilk olan bir festivale imza atıyoruz. İzmir gençlerin şehri ve bu kapsamda daha şimdiden festivale olan ilgi bizi çok mutlu ediyor. Katılımcıların gün boyu oyun oynayıp keyifli zaman geçirecekleri bir festival olacak. Gençlerin takip ettiği ünlü içerik üreticiler, espor takımları ve oyun firmaları ödülleri ile dopdolu bir içeriğimiz ve programımız mevcut. Pandemi ve sosyal mesafe kurallarının tamamına dikkat edilecek olup uzun zamandır eksik kalan etkinlik ve festival özlemimizi de gidermiş olacağız” dedi.