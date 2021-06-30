Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun hayatı dizi oluyor
Türk sinemasının ilk kadın yıldızı ve ilk kadın yönetmeni olarak bilinen Cahide Sonku'nun hayatı dizi oluyor. Netflix'te izleyiciyle buluşacak olan dizinin yapımcılığını BKM üstlenecek.
Türk sinemasının ilk kadın yıldızı ve ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun yaşamı, Eyüphan Erkul'un 'Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz' romanından esinlenerek, Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
Medyaradar'ın haberine göre; yapımını BKM'nin, yapımcılığını Nermin Eroğlu'nun üstleneceği dizinin yönetmen koltuğunda ise Özcan Alper oturacak.
Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer ve Rüzgarın Hatıraları gibi filmleriyle birçok ödül alan Alper, ilk kez bir dizinin yönetmenliğini üstlenecek.
CAHİDE SONKU KİMDİR?
Cahide Sonku, 27 Aralık 1919 tarihinde Yemen'de dünyaya geldi., 16 yaşında Darülbedayi'ye girdi. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başlayan Sonku, 1933 yılında "Söz Bir Allah Bir" filmiyle sinemaya geçerken, 1950'de kendi adını taşıyan Sonku Film şirketini kurdu. ''Fedakar Ana'' filmiyle yönetmenliği denedi.
Oyuncu Talat Artemel ile evlenip ayrıldıktan bir süre sonra Fabrikatör İhsan Doruk ile evlendi. Bu evlilikten Ender adında bir kızı oldu. Daha sonra bu eşinden de boşandı.
"Bataklı Damın Kızı Aysel" adlı filmiyle büyük ün kazanırken, 1963 yılında bir yangın sonucu kurmuş olduğu Sonku Film'in yanması üzerine iflas eden Cahide Sonku hayatının geri kalan kısmında kısa bir süre Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı.
1979 yılında Sinema Yazarları Derneği hizmet ödülünü aldı. Cahide Sonku, 18 Mart 1981 tarihinde Alkazar Sineması'nda fenalaşarak 61 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
FİLMLERİ
Söz Bir Allah Bir 1933
Bataklı Damın Kızı Aysel 1935
Akasya Palas, 1940
Şehvet Kurbanı, 1940
Kıskanç, 1942
Yayla Kartalı, 1945
Senede Bir Gün, 1947
Fedakar Ana, 1949
Vatan ve Namık Kemal
Beklenen Şarkı
İlk ve Son
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