Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun hayatı dizi oluyor

30 Haziran 2021 Çarşamba, 10:48

Türk sinemasının ilk kadın yıldızı ve ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku'nun yaşamı, Eyüphan Erkul'un 'Cahide: Melekler Yeryüzünde Yaşayamaz' romanından esinlenerek, Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Medyaradar'ın haberine göre; yapımını BKM'nin, yapımcılığını Nermin Eroğlu'nun üstleneceği dizinin yönetmen koltuğunda ise Özcan Alper oturacak.

Sonbahar, Gelecek Uzun Sürer ve Rüzgarın Hatıraları gibi filmleriyle birçok ödül alan Alper, ilk kez bir dizinin yönetmenliğini üstlenecek.

CAHİDE SONKU KİMDİR?

Cahide Sonku, 27 Aralık 1919 tarihinde Yemen'de dünyaya geldi., 16 yaşında Darülbedayi'ye girdi. Daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nda çalışmaya başlayan Sonku, 1933 yılında "Söz Bir Allah Bir" filmiyle sinemaya geçerken, 1950'de kendi adını taşıyan Sonku Film şirketini kurdu. ''Fedakar Ana'' filmiyle yönetmenliği denedi.

Oyuncu Talat Artemel ile evlenip ayrıldıktan bir süre sonra Fabrikatör İhsan Doruk ile evlendi. Bu evlilikten Ender adında bir kızı oldu. Daha sonra bu eşinden de boşandı.

"Bataklı Damın Kızı Aysel" adlı filmiyle büyük ün kazanırken, 1963 yılında bir yangın sonucu kurmuş olduğu Sonku Film'in yanması üzerine iflas eden Cahide Sonku hayatının geri kalan kısmında kısa bir süre Şehir Tiyatrosu'nda çalıştı.

1979 yılında Sinema Yazarları Derneği hizmet ödülünü aldı. Cahide Sonku, 18 Mart 1981 tarihinde Alkazar Sineması'nda fenalaşarak 61 yaşında yaşamını yitirdi. Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

FİLMLERİ

Söz Bir Allah Bir 1933

Bataklı Damın Kızı Aysel 1935

Akasya Palas, 1940

Şehvet Kurbanı, 1940

Kıskanç, 1942

Yayla Kartalı, 1945

Senede Bir Gün, 1947

Fedakar Ana, 1949

Vatan ve Namık Kemal

Beklenen Şarkı

İlk ve Son