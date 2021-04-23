Babacan: 'Türkiye'nin yarınları bugünlerinden çok daha güzel olacak'

23 Nisan 2021 Cuma, 15:47

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından "Çocuklar; bugün sizin gününüz. Emir, Zeynep ve ben 23 Nisan bayramınızı kutluyoruz" notuyla bir videolu mesaj yayınladı. Videoda eşi Zeynep Babacan ve oğlu Emir Babacan ile birlikte görülen Babacan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şu sözlerle kutladı:

"TÜRKİYE'NİN YARINLARI BUGÜNLERİNDEN ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK"





"Merhaba çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Bugün ilk meclisimizin açıldığı gün. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza bayram olarak hediye ettiği bir gün. Umuyoruz ki gelecek yıl normal şartlarda, coşkuyla, sevinçle arkadaşlarınızla beraber bu bayramı kutlarsınız.

Biz, sizler için çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Ülkemizin yarınlarının, bugünlerden çok daha iyi olması için çalışıyoruz. Türkiye bunu başarabilir, buna inanıyoruz. Bugünkü zor şartlar asla umudunuzu kırmasın. Türkiye'nin yarınları bugünlerinden çok daha güzel olacak. Hepimiz canla başla çok çalışacağız. Sizler için çalışacağız. Tekrar bayramınız kutlu olsun."

ZEYNEP BABACAN: UNUTMAYIN BUGÜNLER GEÇECEK

Babacan'ın eşi Zeynep Babacan ise "Bayramınız kutlu olsun çocuklar, bugün sizin gününüz. Ne yazık ki iki senedir 23 Nisanları eskiden olduğu gibi ellerinizde bayraklar; arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle şiirler okuyarak, şarkılar söyleyerek coşkuyla kutlayamıyorsunuz. Ama unutmayın bugünler geçecek. İnşallah seneye en güzel şekilde coşkuyla 23 Nisan'ı kutlayacaksınız" diye konuştu.