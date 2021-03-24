Türkiye'nin yeni Wuhan'ı İstanbul

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Türkiye’de koronavirüs aşısının sayıca yetersizliği tartışılırken vaka sayılarındaki hızlı artış ve kontrol altına alınamayan salgın endişeleri beraberinde getiriyor. İstanbul’da vaka artışlarına dikkat çeken İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi Dr. Recep Koç, “Şubat ayında İstanbul’da günlük vaka sayımız 1000-1500’lerdeyken; mart başında 2000-2500’lere çıktı, şu an 4 binleri geçiyor” dedi.

“Sağlık Bakanı günlük 1.5 milyon aşı yapacağımızı söylüyor ama ülke genelinde günlük 200 bin, İstanbul’da ise 30 bin aşı yapılmış, aşılar nerede” diye soran Koç, camilerde 65 yaş üstüne aşı yapılmasına ilişkin ise “Bir gün o camide, bir gün diğerinde, böyle aşılama programı yürütülmez, sağlık müdürlükleri adeta bunu propaganda haline getirdi” diyerek tepki gösterdi. Koç, “Geçen hafta İstanbul ve diğer illerden aldığımız bilgilere göre, sağlık müdürlükleri bir yerden, bir yere aşı taşıdı, buna rağmen birçok Aile Sağlığı Merkezleri’ne (ASM) gelenler aşı olmadığı için geri çevrilmek zorunda kaldı. Çünkü aşı yetmedi” dedi.

KOÇ: YENİ BİR MUTANT OLABİLİR Mİ?

“Normalde 28-35 gün arasında yapılması gerekirken aşılar, bazı hastalarda 40-45 güne kadar uzadı” diyen Dr. Recep Koç, “Halbuki biz bu aşıları 14 günde yapsaydık şu an bazı yoğun bakımda yatan kişileri ve belki de ölen kişileri kurtaracaktık” dedi. İstanbul’da vakaların yeniden artışa geçtiğine dikkat çeken Dr. Koç, şöyle devam etti: “Türkiye’de günlük 22 binlerde olan vaka sayısı, İstanbul’da da 4 binleri geçti. 1 aydır dikkatimizi çeken bir durum daha var, ev içi ve yakın kişilerde çok hızlı bir bulaş var, mutant olabilir kesin bir şey söyleyemiyorum. Böyle bir durumda bir anda hastanelere yığılma olmaz, bulaşılar devam ettikçe hastanelere başvurular artar, bunlar 1-2 hafta içinde ortaya çıkar. Yoğun bakımlar ise bulaşıdan sonra en az 3-4 hafta yoğunluğu artan yerler olur, ölümler de o zaman artar.”

AMAN DİKKAT!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından salgının seyrine ilişkin uyarıda bulunarak “Salgın bitmedi, pozitif vaka sayımız yükseliyor aman dikkat. Sizleri korumak için çalışıyoruz, uyum gösterip mücadeleye katkıda bulunarak; hastalanmayalım, üzülmeyelim, kapanmayalım” dedi.

İSTANBUL İLK 4’TE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta en çok vaka artışı yaşanan kentlerin Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan olduğunu açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Koca, vaka görülme oranının en çok azaldığı kentlerin ise Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur olduğunu ifade ettİ.