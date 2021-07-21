Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı
Geçen yıl pandemi etkisiyle Türkiye'ye gelemeyen gurbetçilerin bu yıl memleketlerine gelişleri yoğun olarak sürüyor. Türkiye'ye gelen gurbetçilerin sayısı geçen yıla oranla 3 kattan fazla arttı.
Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler Avrupa'ya açılan sınır kapılarından yurda girişlerine devam ediyor.
İstatistiki verilere göre 1 Haziran - 20 Temmuz döneminde geçen yıl yurda 289 bin gurbetçi giriş yapmıştı bu yıl ise giriş yapanların sayısı 3 kattan fazla arttı.
Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Dereköy sınır kapılarından bu yıl Türkiye'ye 971 bin gurbetçi giriş yaptı.
GURBETÇİNİN İLK TERCİHİ KAPIKULE
Avrupa'da yaşayan Türkler baba ocağına geliş yolunda en çok Kapıkule'yi tercih ediyor.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere haziran ayı başından bu yana yoğun olarak Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.
Yunanistan üzerinden gelenler İpsala, Bulgaristan rotasından gelenler ise Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından giriş yapıyor.
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı sınır kapılarından 1 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında 1 milyona yakın giriş yapan gurbetçilerden yüzde 75'i Kapıkule'yi tercih etti.
Söz konusu tarihlerde 191 bin araçla 746 bin 783 yolcu yurda Kapıkule Hudut Kapısı'ndan giriş yaptı.
Hem giriş hem de çıkışlarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları genellikle Kapıkule'yi tercih ediyor.
Video Haberler
- Çeşme Otoyolu'ndaki zincirleme kaza kamerada
- Safari aracı devrildi: 1 ölü, 9 yaralı
- Kafası cam kavanoza sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Ukrayna’daki Lviv Havalimanı’nda bomba ihbarı
- İlginç anlar... Koyunu görenler gözlerine inanamadı
- Evinin avlusunda tarih çıktı, taşınması 3 yıl sürdü
- Çeşmeden kan akmaya başladı, saatlerdir su içemediler
- İstanbul'da lüks siteyi kurşun yağmuruna tuttular
- Antalya'nın göbeğinde tehlike dolu anlar
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk mega tabliye blok montajı
En Çok Okunan Haberler
- Güldür Güldür oyuncusu, o rektörü tiye aldı
- Erdoğan'ın sözlerinin ardından Taliban'dan açıklama
- Mustafa Akıncı’dan, Erdoğan'a 'külliye' eleştirisi
- 'Şeriat devleti mi olduk?'
- Soylu'nun 'Ay-yıldızlı tabut' konuşmasına tepki
- 'Altın bereketlendirme' dolandırıcılığına gözaltı
- Bakan Selçuk 'kafa kesme' ifadelerine 'yanlış' diyemedi!
- Asiltürk ile Erdoğan'ın ziyareti kulislere böyle yansıdı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- KKTC'deki külliyenin maliyeti ve ayrıntıları belli oldu