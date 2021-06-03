Gurbetçilere kötü haber, Türkiye’deki banka hesapları bildirilmeye başlandı

03 Haziran 2021 Perşembe, 14:27

Türkiye'nin 2017’de onayladığı, ‘Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması’, AKP'Li Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yürürlüğe konuldu. Anlaşmaya göre, Türkiye'de banka hesabı bulunanların bilgileri taraf ülkelerle paylaşılacak. Söz konusu anlaşma Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Belçika ve İsveç gibi ülkelerde yaşayan gurbetçileri yakından ilgilendiriyor.

Erdoğan imzalı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, banka hesap ve finansal bilgi paylaşımı 1 Haziran 2021 günü itibarıyla başladı. Kararda, varılan anlaşmanın yürürlük tarihinin 03.02.2020 itibarıyla başlatıldığına değinildi.

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI NE DEMEKTİR?

Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması'na göre, imzacı ülkeler, karşılıklılık temelinde, ilgili ülkelerin mukimlerine ait finansal kuruluşlardan topladıkları finansal hesap bilgilerini, talep gerekmeksizin (otomatik olarak) her yıl ilgili ülkeyle paylaşacaklardır. Türkiye'de otomatik bilgi değişimi için bilgileri toplamaya ve paylaşmaya yetkili makam, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'dır.

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Türkiye'deki finansal kuruluşlar, bankalar, tespit ettikleri hesaplara ilişkin bilgileri GİB'e bildirecek. GİB bu bilgileri güvenli bir elektronik ağ üzerinden ilgili ülkelere gönderecek. Benzer şekilde Türkiye ile anlaşması bulunan ülkeler de tespit ettikleri hesaplara ilişkin bilgileri ülkemize gönderilecekler. İki ülke arasında bilgi değişimi, hesabın 31 Aralık tarihindeki durumu ile toplanan bilgilere ilişkin olarak bir sonraki yılın Eylül ayının sonuna kadar yapılabilecek.

HANGİ KURULUŞLAR BİLDİRİM YAPACAK?

1- Mevduat kuruluşları (Bankalar)

2- Saklama kuruluşları (Saklama bankaları vb.)

3- Yatırım kurumları (Yatırım bankaları ve fonlar gibi)

4- Belirli sigorta şirketleri

TAPU VE MAL VARLIĞI BİLDİRİLECEK Mİ?

Söz konusu anlaşma konut ve arazi tapusu gibi bilgileri kapsamamaktadır.

GURBETÇİLERİ BEKLEYEN TEHLİKE NEDİR?

Avrupa'da yaşadıkları ülkede sosyal yardım alan ancak Türkiye’de de varlıkları olan gurbetçiler, 10 yıl geriye dönük ceza alabilir. Türkiye'deki mal varlığını bildirmeyip yardım alanların mal varlıklarına el konup, satılabilir.

KVKK'YLA BİLGİLERİNİZİ GİZLEYEBİLİRSİNİZ

Gurbetçilerin zor duruma düşmemesi için Türkiye, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nu getirdi. Bu kanunda varlık gizleme var, gurbetçiler varlıklarını gizleyebilir. Gurbetçiler SGK'ya müracaat ettiğinde 28 gün içerisinde hem tapudaki mal varlıkları hem de SGK'dan almış oldukları emekli maaşları gizlenebiliyor. Bu bilgiler, gizleyen kişiden başka kimseye verilmiyor. O yüzden Avrupalı Türkler varlıklarını Türkiye'de gizleyebilir.

OTOMATİK BİLGİ DEĞİŞİMİ'NE NASIL TAKILMAYIZ?

Otomatik Bilgi Değişimi'ne nasıl takılmazsınız? Türkiye'deki bankalarda hesabı bulunanların da bankadaki adreslerini bulundukları ülkeleri göstermeyerek, Türkiye'deki bir adresle değiştirmeleri lazım. Adrese dayalı bir anlaşma olduğu için adres bilgisi değişikliği yapmadığınız sürece Otomatik Bilgi Değişimi'ne takılmanız kaçınılmaz olacaktır.