'Türkiye'yi bundan daha iyi anlatan bir fotoğraf yoktur'
MHP'nin "Askıda ekmek" kampanyası kapsamında Ankara'da çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.
Ekmek zamlarına karşı MHP'nin "tepki" olarak başlattığı "Askıda ekmek" kampanyası, Ankara Çankaya'da start verdi.
MHP Çankaya İlçe Başkanı Serkan Damar, kampanya kapsamında bir 'askıda ekmek' noktasının fotoğraflarını Twitter hesabından "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda ‘Askıda Ekmek’ kampanyasını Çankaya ilçemizde başlatmış bulunmaktayız." diyerek paylaştı.
Sözkonusu fotoğrafta, MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından sokakta bir noktaya yerleştirilmiş bir stand ve çevresine poşetler içinde asılmış ekmekler görülüyor.
ANTMEN'DEN YORUM
Sosyal medyada sıkça paylaşılan fotoğrafı CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu bundan daha iyi anlatan bir fotoğraf yoktur." diyerek yorumladı.
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