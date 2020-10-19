'MHP'nin kampanyası en çok AKP'yi rahatsız etti'
MHP'nin ‘askıda ekmek’ kampanyasının en çok AKP'de rahatsızlığa yol açtığı belirtiliyor.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, MHP'nin ekmek zamlarına "tepki" olarak başlattığı ‘askıda ekmek’ kampanyasını kaleme aldı.
Kampanyanın en çok AKP'de rahatsızlıkla karşılandığını söyleyen Zeyrek, mevcut şartlarda erken seçime gidilmesinin de imkansız olduğunu savundu.
Zeyrek'in yazısında ilgili bölüm şöyle:
Anadolu'da bir zamanlar her evde ekmek pişerken, fırından somun almak ayıplanırken, bugün “hiçbir şey bulamazsak ekmek soğan yeriz” sözü dahi anlamsızlaşmışsa, yiğit bir somun ekmeğe muhtaç hale gelmişse ekmeği paylaşma zamanıdır.
“Askıda ekmek” de paylaşmanın adıdır.
Desteklediği iktidar “Türkiye uçuşa geçti” açıklamaları yaparken, Bahçeli'nin başlattığı kampanya ülke gerçeğini bütün netliğiyle gün yüzüne çıkardı.
Muhalefet aylarca uğraşsa bunu yapamazdı.
Emin olun, bilgiyle yazıyorum, kampanya en çok AK Parti'yi rahatsız etti.
Bize hep soruyorsunuz ya “erken seçim olur mu” diye…
“Askıda ekmek varken Erdoğan seçime gitmez” diyorum.
Çünkü askıda ekmek varsa Türkiye'yi halihazırda yönetenler için sandıkta iktidar yoktur."
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