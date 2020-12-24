TÜRKONFED Başkanı Turan, 2020’nin çetin geçtiğini, bunun 2021’de de süreceğini belirtti

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

İş dünyasının yeni yıla ilişkin beklentilerini dile getiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Covid-19 ve kurfaiz-enflasyon sarmalının başta KOBİ’ler olmak üzere herkesi etkilediğine dikkat çekti. “Dünyada ve ülkemizde 2020 yılı çok çetin geçti” diyen Turan, “2021’in ilk altı ayında da bunun izlerini göreceğiz. Ev ödevlerimizi eksiksiz yerine getirdiğimiz takdirde ikinci yarıdan itibaren bir hareketlenme yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu durumu göz önünde bulundurarak ‘önce küçüğü düşünmeli’, KOBİ’lere yönelik adımlar atmalıyız” diye konuştu. Kredilerdeki uygun maliyet ve bolluk nedeniyle 2020’de genişleme yaşandığını, buna karşın son dönemde faizlerin yeniden arttığını hatırlatan Turan, bunun 2021’de özellikle KOBİ’lerde, nakit akışı ve finansmana erişimde sıkıntılar yaratma potansiyelinin yüksek olduğunu kaydetti. Turan, şöyle devam etti:

GENÇLER İŞSİZ

- Ekim ve kasım göstergeleri, dördüncü çeyrekte de toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor, mevcut veriler bu yıl ekonomik daralma yaşanmayacağını gösteriyor. Diğer taraftan bu büyümenin kredi kanalıyla oluşması, talep enflasyonu ve ithalat artışıyla cari açığı olumsuz etkiliyor. İşgücü piyasasına yeni girenlerin, özellikle gençlerin işsizlik oranı hızla yükseliyor.

- Kurda yaşadığımız dalgalanma, rezervlerdeki düşüş ve negatif reel faiz, ekonomi üzerindeki kırılganlıkları artırdı. TL’nin değer kaybetmesi ile birlikte maliyetlerin artması, işletmelerin öngörülerini sağlıklı bir biçimde yapmalarını engelliyor. Kurda stabilitenin sağlanması, ekonomimizin, özellikle KOBİ’lerimizin kırılganlıklarının derinleşmemesi için önem taşıyor.

- KOBİ’ler ekonominin en kırılgan yapıtaşı. Covid-19 gibi salgınların yanı sıra her türlü belirsizlik, ekonomik kriz ve afet, bulundukları sektöre göre farklı düzeyde olmakla birlikte büyük ölçüde KOBİ’leri etkiliyor.