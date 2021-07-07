'Turkuvaz' tablo yine değişti, sağlıkçılar ‘İşe yarayacak veriler açıklanmalı’ dedi

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, işe yarayacak verilerin açıklanması gerektiğini belirtip “Paylaşılan verilerle ilgili baştan beri bir güvensizliğimiz söz konusu. Bu yapılan değişiklikle vatandaşı aşıya teşvik etmek gibi bir amaç taşıdığı görünüyor. Bir rekabet ortamı yaratılmaya çalışılıyor gibi. Bunu biraz çocuksu buluyorum” ifadelerini kullandı.

“İşe yarayacak verileri açıklamaları lazım” diyen Küçükosmanoğlu, “Mesela Sinovac aşısı olan kişilerin verilerinin açıklanması lazım. Koruyuculuk oranı ne kadar? İki doz Sinovac olan kişilerden kaç kişi virüse yakalandı, kaçı hastaneye yattı? Sağlık çalışanlarına ve 50 yaş üstüne 3. doz olarak BioNTech yapıldı ama bunun neden gerektiği saha verileriyle anlatılmalı. Etkinliğiyle ilgili sonuçların da paylaşılması lazım. Sağlık Bakanlığı’nın elinde hazine değerinde veriler var. Bunu açıklaması lazım” diye konuştu. Aşılama takviminin de açıklanacak bu verilere dayanarak sürdürülmesi gerektiğini söyleyen Küçükosmanoğlu, “Gerçekten Sinovac daha az etkiliyse ona göre bir aşı takvimi hazırlamamız lazım. Şu an bir kargaşa var. Hangi kişiye hangi aşı yapılacağı, hastalık geçirenlere kaç doz yapılacağı, yurtdışına gidenlere aşı kartı nasıl verileceği gibi konularda karmaşa var. Bunlar da aşı tereddüdünü artıran durumlar. İnsanların ‘Ya ben hastalık geçirdim, üstüne aşı yaptım, her ay aşı mı olacağım’ gibi şikâyetleri oluyor. Sağlık Bakanlığı’nın bunlara karşı verileri paylaşması lazım” dedi.

‘ÇIKARILAN BİR ŞEY YOK’

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler üzerine “Çıkarılan bir şey yok. Vatandaşımız şu an neyi merak ediyor? Bir: İlindeki durumu. İki: Toplam aşı durumunu. Üç: En az bir aşı oranı. İki doz aşının oranlarını da il bazında ayrıca veriyor olacağız” ifadelerini kullandı.