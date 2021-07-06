Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 6 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı!

06 Temmuz 2021 Salı, 19:38

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 651 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, 4 bin 446 kişi sağlığına kavuştu.

KOCA: LÜTFEN ACELE EDİN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verileriyle ilgili değerlendirmeyi sosyal medya hesabından yaptı.

Yurttaşlara aşı çağrısı yapan Bakan Koca, “Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin” ifadelerini kullandı.

Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/uspcG0WCQB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 6, 2021

VAKA SAYISI ARTTI!

Bakanlığın 5 Temmuz verilerine göre, 219 bin 737 test yapılmış, 4 bin 678 vaka tespit edilmişti. Bugün ise vaka sayısında inanılmaz bir artış yaşandı ve 5 bin 299'a yükseldi. Yine dün, 35 kişi hayatını kaybetmiş ve 4 bin 735 kişi sağlığına kavuşmuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 881 bin 755 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 36 milyon 574 bin 186'sı birinci doz, 16 milyon 36 bin 89'u ikinci doz, 1 milyon 930 bin 752'si üçüncü doz olmak üzere toplam 54 milyon 541 bin 27'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Eskişehir, Amasya, Aydın, Bilecik ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Siirt, Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Şırnak, Batman, Ağrı ve Bingöl olarak sıralandı.

Türkiye'nin 6 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: