TURYİD Başkanı Demirer: Bakan Ersoy ile görüştüm, müzik kısıtlaması kalkacak
TURYİD Başkanı Kaya Demirer, "müziğin saat 24.00 ile sınırlandırılmasının kademeli normalleşmenin bir parçası olduğunu ve kısıtlamanın kalkacağını" öğrendiğini söyledi.
Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme kararlarını açıklayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz'dan itibaren kalkacağını ifade ederken "Müzikle ilgili sınırlamayı daha ileri bir saat olan 00:00'a çekiyoruz; kusura bakmayın kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok" demesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti.
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Antalya’da gerçekleştirilen Birinci Uluslararası Gastronomi Turizm, Ağırlama, Otel, Restoran ve Yatırım Zirvesi fSUMMIT’te konuşan Demirer, Antalya’ya gelmeden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüğünü ve kendisine bu kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli olarak kalkacağını söylediğini belirtti.
Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre Demirer'in açıklaması şöyle:
“Kendisinin de izniyle buradan duyurmak isterim ki, müziğin 24.00 ile sınırlandırılması kademeli normalleşmenin bir parçası. Sayın Bakan bunu başka hiçbir yere çekmeye gerek olmadığını, kısıtlamanın yakın bir zamanda kademeli bir şekilde kalkacağını söyledi."
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