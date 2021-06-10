TÜSİAD Başkanı uyardı: ‘Verileri koruma rekabet unsuru’

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, veri koruması ve yönetimine ilişkin küresel ölçekte tartışmaların sürdüğüne dikkat çekti.

TÜSİAD’ın online düzenlediği “Kişisel Verilerin Korunması Konferansı”nda konuşan Kaslowski, şu vurguyu yaptı: “Veri koruma sınır ötesi ticaret üzerinde de etkisi olan bir rekabet unsuru haline geldi.”

KORSAN VE TEK ŞİFRE

Bu konu kapsamında ilginç bir örnek ABD’den geldi. Geçen ay bilgisayar korsanlarının fidye yazılım saldırısına uğrayan ve tüm sistemi felç olan ABD’li boru hattı işletmecisi Colonial Pipeline Üst Yöneticisi Joseph Blount, ABD’li senatörlerin sorularını yanıtlarken siber korsanların tek bir şifreyi çalmak suretiyle sistemine sızdığını açıkladı. Blount, “Bu hususi eski tip VPN olayında, yalnızca tek faktörlü kimlik doğrulama bulunuyordu. Çözülmesi zor bir şifreydi” dedi.