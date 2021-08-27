Tutuklu eski emniyet müdürünün eşi, ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı

FETÖ kapsamında tutuklu yargılanan Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

AA
27 Ağustos 2021 Cuma, 16:56
Tutuklu eski emniyet müdürünün eşi, ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı
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FETÖ soruşturmasında kapsamında tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "Tahşiyeciler grubuna" kumpas kurduğu gerekçesiyle açılan davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan Ömer Köse'nin eşi Semra Köse, ByLock kullandığı gerekçesiyle 24 Ağustos'ta Ümraniye'de gözaltına alındı.

Şüpheli Semra Köse'nin "2015 yılına ait ByLock yazışmalarında FETÖ lideri Fetullah Gülen'in konuşmalarını motivasyonu artırmak ve örgütten kopmaların önüne geçmek" adına yazı haline getirerek gruplarda paylaştığı iddia edildi. Köse'nin, aynı yıl "FETÖ'ye yönelik operasyonları itibarsızlaştırmak adına eleştiren yazışmalar yaptığı" belirtildi.

Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılıkça ifadesi alınan Köse, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



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