Tütün üreticilerinin protestosu sürüyor: Adıyaman'da yollar kapatıldı

04 Temmuz 2021 Pazar, 14:38

Adıyamanlı tütün üreticilerinin, 1 Temmuz itibarıyla tütün satışına yetki belgesi zorunluluğu getirilmesine yönelik protestoları büyüyerek sürüyor.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan tütünle ilgili tepkilere rağmen vazgeçilmeyen düzenlemeye karşı Kahta'da bir araya gelen yüzlerce üretici, araçlarıyla Adıyaman-Kahta karayolunu trafiğe kapattı.

"Tütüne uzanan eller kırılsın!" sloganları atan üreticiler, kararın iptal edilmesini istiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “yetki belgesi” almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yasaklandı. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Kasım 2017’de yapılan düzenlemeyle yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.