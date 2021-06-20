Tütün yasaklarına Adıyamanlı üreticilerden tepki: "Devlet niye bizi cezalandırıyor?"

20 Haziran 2021 Pazar, 17:16

CHP Genel Başkan Yardımcı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere; Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde dün tütün üreticileriyle görüştü. Adıyamanlı üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki alınmayan tütün ticaretinin 1 Temmuz 2021’den itibaren yasaklanacak olmasına tepki gösterdi.

Çelikhan İlçesi’nin Bulam Köyü’nden bir tütün üreticisi, “Bu bize verilmiş bir cezadır. Bir dönümlük yerde geçimimizi sağlıyorsak, çocuklarımızı okutuyorsak, sosyal hayat yaşıyorsak, devletimize yük olmuyorsak devlet niye bizi cezalandırmaya çalışıyor. Yasak getiriyor. Ben bu yasaklara karşıyım” dedi.

"O KOLTUKLARA GÖNDERDİĞİMİZ VEKİLLER 'BAŞKA ÇAREMİZ YOK’ DİYOR"

Bir başka üretici ise “Tütün konusu, üç senelik beş senelik bir sorun değil. Bizim o koltuklara gönderdiğimiz vekiller olsun, belediye başkanları olsun, sadece şunu bize söylüyorlar, ‘Bizim başka çaremiz yok.’ Bizim başka çaremiz çoktur. Bu tütünü kayıt altına alabilirsek, Avrupa’ya da her yere pazarlayabiliriz. Hangi düşman bunu yasaklayabilir. Yarın siz iktidara geldiğinizde ne yapacaksınız?” diye konuştu.

Bir diğer tütüncü ise, şunları söyledi:

“Tütünü satan esnaf kardeşlerimizden baskı yiyip, ceza yiyip hapse giren kardeşlerimiz var. Sadece tütün değil, son iki yıldır Çelikhan’ın göbeğinde günlerce sularımız gelmiyor. Yol, su altyapı her türlü sıkıntımız var. Deprem nedeniyle yıkılan okullarımız var. Halen millet okul yapımını bekliyor. Eğitim sıkıntımız var. Su sıkıntımız var. Tütün konusunda baskı yiyoruz. İktidar partisi yeterince cıvıttı. Hırsızlık yapmıyorlarmış gibi bir de baskı yapıyorlar. Bu baskı, zulüm bitsin artık”

"EĞER TÜTÜNÜ YASAKLARLARSA ONLARIN BURNUNDAN GETİRMEZSEK YUH OLSUN"

Köylülere seslenen CHP’li Ağbaba ise “Tütününüzü yasaklıyorlar yine oy veriyorsunuz” dedi. Ağbaba’nın bu sözlerine vatandaşlar, “Oy yok başkanım” karşılığını verdi. Ağbaba, şöyle konuştu:

“Tütününüzü yasaklayanlarla birilerine peşkeş çekenlerle aranıza mesafe koyun. Tütün bu topraklar için havadır sudur çocuklarınızın geleceğidir. Eğer bu işe yasak getirmeye kalkarlarsa; hem Meclis’te hem Adıyaman’da, hem tarlada onların burnundan getirmezsek yuh olsun bize. Kimsenin babasının çiftçiliği değil bu topraklar. Kimsenin ben ne yapsam bana oy verirler dediği topraklar olmamalı.

Bu bir milli mesele. Adıyamanlının tütününü, alın terini birilerinin adına yok etmeye çalışıyorlar. Buradaki tütününü ekilmemesinin, yasaklanmasının sebebi dünyada iki tane büyük sigara firmasıdır. İki tane sigara firması lobi yapıyor. 2017 de komple yasakladırlar. Ne oldu? Hep beraber ayağa kalkarsak tütünü yok edemezler.”

"NE ZAMAN VİCDANA GELECEKSİNİZ"

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise, “Bu toprakların yerli ve milli tütününe sahip çıkın. Siz bu vatandaşın parasını dışarıdaki yabancılara zenginlere verirken hiç mi siz de vicdan yok. Siz hiç mi Çelikhanlıyı, Bulamlıyı düşünmeyeceksiniz, ne zaman vicdana geleceksiniz?” dedi.