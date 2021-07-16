Tütüncü esnaf: Zaten biz ölmüşüz, diğer fabrikalar bizi öldürdü

16 Temmuz 2021 Cuma, 17:05

Adıyaman’da tütün esnafının sorunlarını dinleyen CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, tütün protestolarına katıldıktan sonra tutuklanan 10 üreticinin yakınlarıyla görüştü.

"DİĞER FABRİKALAR BİZİ ÖLDÜRDÜ"

Bir esnaf, Sarıbal’a dert anlatırken şöyle konuştu: Bizim devletimizden istediğimiz tek şey; vergi yapacaksa, bize neyi layık görüyorsa onu yapsın. Ne eksik ne fazla. Yaşamamamızı istiyorsa yedi kat vergi getirsin. Zaten biz ölmüşüz. Zaten devlet karışmasaydı da nerdeyse biz kapatma aşamasına gelmiştik. Diğer fabrikalar bizi öldürdü. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz önceden bunu halletmiş olsaydı bizim sokaklara çıkma gibi bir niyetimiz yoktu. Biz ekmeğimize mani olduğu için sokaklara çıktık. Bu işi halletmiş olsalardı, zaten sokaklara çıkmazdık.

Tütün vergisine karşı olmadığını söyleyen esnaf ile Sarıbal arasındaki diyalog şöyle:

ORHAN SARIBAL: Biz vergilere karşı değiliz, makul olsun.

ESNAF: Tabii ki. Vergi olsun.

ORHAN SARIBAL: Biz kayıt dışı değiliz, kayıtlı olsun.

ESNAF: Olsun. Ben Almanya’ya da gönderirim, Amerika’ya da gönderirim. Düzen içerisinde olsun.

ORHAN SARIBAL: Ama bizi birilerinin, şirketlerin, şunların, bunların kölesi yapmasınlar

ESNAF: Aynen öyle. Devlet vergi istiyorsa biz vergimizin arkasında hazırız. Ne istiyorsa biz hazırız. Ama bizim tütünümüzü kaldırmasınlar.

“KOOPERATİF İSTEMİYORUZ”

Tütünde KDV ve vergi ödenmesine karşı olmadığını söyleyen başka bir esnaf ise Tütün Yasası’nın getirmiş olduğu kooperatif zorunluluğunu istemediğini söyledi.

"NE FABRİKASI VAR NE PARASI VAR"



Tütün cezalarına getirilecek altı aylık ertelemenin işe yaramayacağını belirten bir üretici de “Kooperatif ağır bir yük getiriyor bu vatandaşa. Bir memleket yönetiliyor tütünden. Ne fabrikası var ne parası var. Hiçbir şeyi yok. Başka ne diyelim” diye konuştu.

“BÜYÜK ŞİRKETLERİN KÖLESİ OLUN DİYORLAR”

Temaslarının ardından Adıyaman Tütün Pazarı’nda bir açıklama yapan Sarıbal, şunları söyledi: İnsanların moralleri bozuk, canları sıkkın. Söyledikleri tek şey şu; ‘Biz, kaçak tütün üretmiyoruz. Biz, vergi vermekten kaçmıyoruz. Biz, tütünümüzün satılmasına engel olunmasını istemiyoruz. Binlerce insanı istihdam ediyoruz. Bir dönüm yerde, dünyanın en kaliteli tütününü üretiyoruz. Başka tütün katılmadan sarılıp içilmesini sağlıyoruz. Bize, ‘Ya büyük şirketlerin kölesi olun’ diyorlar ya da yapamayacağımız kooperatife razı etmeye çalışıyorlar. Bize başka bir ülkenin insanı gibi muamele yapılmasın. Biz, kendi topraklarımızda tütünümüzü üretip satıp çoluk çocuğumuza ekmek kazandırmak istiyoruz’ diyorlar. Çünkü Adıyaman’da tütün yoksa hayat yok, esnaf yok. Adıyaman demek, tütün demek. Adıyaman demek, 8 bölgenin ekmeği demek.

"YABANCI TÜTÜN VERGİSİNE YÜZDE 45 İNDİRİM"

Önceki gün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla puro ve puro tütünlerinde gümrük vergilerinin yüzde 45’e indirildiğini de hatırlatan Sarıbal, “Yabancı tütün bu ülkeye girdiğinde, sürekli vergi düşüyor. Ama bu ülkenin topraklarında yetişen, fakirin fukaranın ekmeği olan tütününe daha çok vergi koymak için tütünün satılması engelleniyor” dedi.