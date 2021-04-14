Twitch: Ludwig Ahgren 31 gün aralıksız yaptığı yayınla abonelik rekoru kırdı
Ludwig Ahgren, canlı yayın platformu Twitch'te aralıksız 31 gün üst üste yayın yaparak 282 binden fazla aboneye ulaştı. Ahgren, sitenin en çok aboneye sahip kullanıcısı oldu.
Twitch izleyicileri onu yemek yerken, oyun oynarken, hatta kırmızı spor araba görünümündeki yatağında uyurken seyretti.
Ludwig Ahgren, canlı yayın platformu Twitch'te aralıksız 31 gün üst üste yayın yaparak, sitenin en çok aboneye sahip kullanıcısı oldu.
Ahgren, 282 binden fazla abone sayısına ulaşarak bu alanda dünya rekoru kırdı.
25 yaşındaki oyuncunun abone sayısı hala hızla yükseliyor.
Twitch'te 269 bin 154 abone ile daha önce bu rekoru kıran oyuncu ise "Ninja" lakaplı Tyler Blevins.
Twitter'da paylaştığı mesaj ile Ludwig'i kutlayan "Ninja", "Rekorlar kırılmak içindir" dedi.
Records are meant to be broken, I would be lying if I said wasn’t a little sad but congrats @LudwigAhgren on holding the new sub record on twitch ??— Ninja (@Ninja) April 13, 2021
Video oyunları internet sitesi Kotaku, Ahgren'in başarısını "rekorun hası" olarak niteledi.
En yüksek üçüncü abone sayısı olan oyuncu, 114 bin 387 ile Ludwig ve Ninja'nın bir hayli gerisinde kaldı.
Amazon'un 2014'te satın aldığı Twitch platformu, farklı kademelerde ücretli abonelikler sunuyor.
Aboneliklerden gelen paranın bir kısmı Twitch'e, bir kısmı da içerik üreticisine gidiyor. Ludwig'in kazancı ise bilinmiyor.
Ludwig'in başarısı, sadece kendisinin değil platformun da itibarını artıracak.
Abonelik maratonu nasıl çalışıyor?
Abonelik maratonunun başlarında her yeni abone sayısı, Ludwig'in yayınına 10 saniye daha ekledi.
Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre Ludwig, ilk başta 24-48 saat arası bir yayın süresiyle yola çıktı ancak abone sayısı arttıkça canlı yayın da giderek uzadı.
Ludwig, 31 gün süren uzun bir maratondan sonra yayınını dün noktaladı.
Twitter'dan paylaştığı mesajında Ludwig, canlı yayın sırasında dünyada yaşanan önemli gelişmeleri de sıraladı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü ve Süveyş Kanalı'nın karaya oturan yük gemisinin kurtarılması sonrası yeniden deniz trafiğine açılması, bu gelişmelerden bazıları.
Since I started streaming— ludwig (@LudwigAhgren) April 11, 2021
•Prince Phillip died
•The Suez Canal got blocked and unblocked
•David Dobrik made TWO apology videos
•Jesus of Nazareth died and then rose from the dead
It all ends April 13 9 PM PT
Yayın sırasında Ludwig'in tuvalete gittiği ya da duş aldığı zamanlarda, yayını moderatörleri devralıp oyun oynuyor ya da film izliyorlardı.
Yayının son gününde Ludwig, her yeni abonelikten gelen paranın 5 dolarını yardım kuruluşlarına bağışladığını açıkladı.
Amerikan USA Today gazetesinin haberine göre Ludwig espriyle karışık "içinde yüzebileceği" kadar nakit parası olduğunu söyledi ve "Bugün elimizden geldiğince çok para bağışlayalım" dedi.
Ludwig ve arkadaşları, yayının son saatlerinde ellerine balyoz ve beyzbol sopası alıp, oyuncunun yatıp kalktığı kırmızı spor araba şeklindeki yatağı da parçaladı.
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