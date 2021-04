Twitch: Ludwig Ahgren 31 gün aralıksız yaptığı yayınla abonelik rekoru kırdı

Twitch izleyicileri onu yemek yerken, oyun oynarken, hatta kırmızı spor araba görünümündeki yatağında uyurken seyretti.

Ludwig Ahgren, canlı yayın platformu Twitch'te aralıksız 31 gün üst üste yayın yaparak, sitenin en çok aboneye sahip kullanıcısı oldu.

Ahgren, 282 binden fazla abone sayısına ulaşarak bu alanda dünya rekoru kırdı.

25 yaşındaki oyuncunun abone sayısı hala hızla yükseliyor.

Twitch'te 269 bin 154 abone ile daha önce bu rekoru kıran oyuncu ise "Ninja" lakaplı Tyler Blevins.

Twitter'da paylaştığı mesaj ile Ludwig'i kutlayan "Ninja", "Rekorlar kırılmak içindir" dedi.

Records are meant to be broken, I would be lying if I said wasn’t a little sad but congrats @LudwigAhgren on holding the new sub record on twitch ??