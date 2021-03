Twitter, yeni hizmetini 'ücretli yapacak'

Twitter'ın abonelik ücreti karşılığı bazı hizmetler sunacağı üzerine söylentiler bir süredir ortada dolaşıyor. Cuma günü uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, "tweet'i geri al" hizmetinin paralı servislerin arasında olacağını gösteren bir görüntü yayınladı. Wong'un ekran görüntüsünde görülen tek özellik bu.

Wong daha önce abonelerin tweetleri nasıl geri alacağını gösteren bir GIF yayınlamıştı. Araştırmacı ayrıca CNET'e gönderdiği bir mesajda bu özelliğin bir tweet'i silmekten farklı olduğunu (bunu şu anda tüm Twitter kullanıcıları yapabiliyor) ve geri almanın tweet'lerin gönderilmeden durdurabileceğini belirtiyor. Twitter, böyle bir özellik üzerinde çalışmakta olduğunu doğrulamıştı.

Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1