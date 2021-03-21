Twitter, yeni hizmetini 'ücretli yapacak'
Bir uygulama araştırmacısının ekran görüntüsü, henüz açığa çıkarılmamış bir Twitter özelliğinin abonelik sistemi ile, ücretli olarak verileceğine işaret ediyor.
Twitter'ın abonelik ücreti karşılığı bazı hizmetler sunacağı üzerine söylentiler bir süredir ortada dolaşıyor. Cuma günü uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong, "tweet'i geri al" hizmetinin paralı servislerin arasında olacağını gösteren bir görüntü yayınladı. Wong'un ekran görüntüsünde görülen tek özellik bu.
Wong daha önce abonelerin tweetleri nasıl geri alacağını gösteren bir GIF yayınlamıştı. Araştırmacı ayrıca CNET'e gönderdiği bir mesajda bu özelliğin bir tweet'i silmekten farklı olduğunu (bunu şu anda tüm Twitter kullanıcıları yapabiliyor) ve geri almanın tweet'lerin gönderilmeden durdurabileceğini belirtiyor. Twitter, böyle bir özellik üzerinde çalışmakta olduğunu doğrulamıştı.
Twitter is working on app subscription for paid features like “Undo Tweet” https://t.co/CrqnzIPcOH pic.twitter.com/Ct16Gk2RL1— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 19, 2021
The Verge'ün haberine göre, Geri al düğmesinin üzerinde bir ilerleme çubuğu bulunacak ve kullanıcıya tweet gönderilmeden önce ne kadar süreyle geri alabileceği gösterilecek.
Kaynak: CHIP Online
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