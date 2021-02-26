Twitter'da ücretli abonelik dönemi başlıyor: 'Super Follows' için ilk adım atıldı

26 Şubat 2021 Cuma, 10:48

Dün akşam bir yatırımcı sunumu gerçekleştiren sosyal medya platformu Twitter, "Super Follows” özelliğini duyurdu. "İçerik üreticiye abonelik" sistemi olacak "Super Follows" özelliğinde kullanıcılar, içeriklerini beğendikleri ve desteklemek istedikleri içerik üreticilere abone olarak onların abonelere özel paylaşımlarına, listelerine ya da videolarına erişebilecekler.

Webtekno'nun aktardığına göre Twitter CEO’su Jack Dorsey, yatırımcılara gerçekleştirmiş olduğu sunuma, "Neden insanların biz niye inanmamalarından başlamıyoruz?" şeklinde başladı ve "Üç eleştiri var: Yavaşız, yenilikçi değiliz ve güvenilir değiliz" ifadelerini kullandı.

Twitter, yeni özelliği ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Super Follows, içerik üreticileri ile yayıncıların takipçileri tarafından doğrudan desteklenmesini mümkün kılacak ve onları takipçilerinin sevdikleri içerikleri oluşturmaya teşvik edecek" dedi. Twitter, önümüzdeki aylarda yeni özellik ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını aktardı.

NTV'nin haberine göre, yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi.

Ancak Twitter’ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kullanıcılar bu ücret karşılığında ‘bonus tweet’ler’ olarak adlandırılan ekstra içeriklere de erişim sağlayabilecek.

CLUBHOUSE BENZERİ ÖZELLİK GELİYOR: TWITTER SPACES

Twitter, söz konusu sunum sırasında içerik üreticilerinin takipçilerine ücretsiz ya da ücretli bültenler sunabilmesini mümkün kılacak "Revue" ve Clubhouse benzeri bir sesli sohbet odaklı bir özellik olan "Twitter Spaces"ı da duyurdu. Her iki özellik de henüz kapalı beta aşamasında ve Twitter kullanıcılarının erişimine açılmış değil.