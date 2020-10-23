Twitter'dan ABD seçimleri için 'geçici' güncelleme

23 Ekim 2020 Cuma, 11:32

Söz konusu güncelleme ile ilgili uygulama üzerinden açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı:

Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function.



When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. pic.twitter.com/SkkoqAqXsV — Twitter (@Twitter) October 21, 2020

"Herkese merhaba, Retweet işlevinde geçici bir değişiklik yaptık.

Retweet düğmesine bastığınızda, Alıntı Tweet'e bir yorum ekleyebilir veya boş bırakıp Retweet düğmesine basabilirsiniz."

Reading an article before Retweeting it? That’s growth.



Before you Retweet an article, we’ll remind you to read it first. pic.twitter.com/oVyTmSCc7O — Twitter (@Twitter) October 21, 2020

"Retweetlemeden önce bir makale okuyor musunuz? Bu bir gelişme.

Bir makaleyi Retweetlemeden önce, önce onu okumanızı hatırlatacağız."

Değişim, ABD seçimleriyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için başlatıldı.

Özellik 3 Kasım'dan sonra kısa bir süre daha devam edecek.

Güncelleme ile paylaşımlar üzerinde aynı miktarda tıklama olmasına rağmen yine de bot hesaplarına müdahale edilebileceği ve küçük değişikliklerin yardımcı olacağı kanıtlanmış olarak gözüküyor.