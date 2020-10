Twitter'dan ABD seçimleri için 'geçici' güncelleme

Söz konusu güncelleme ile ilgili uygulama üzerinden açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı:

Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function.



When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. pic.twitter.com/SkkoqAqXsV