Twitter'dan ABD seçimleri için 'geçici' güncelleme
ABD seçimleri öncesi uygulama içinde 'geçici' bir güncelleme yapan Twitter, yanlış bilgilerin yayılımını engellemeyi hedefliyor.
Söz konusu güncelleme ile ilgili uygulama üzerinden açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı:
Hey everyone, we made a temporary change to the Retweet function.— Twitter (@Twitter) October 21, 2020
When you hit the Retweet button, you can either add a comment to Quote Tweet or leave it blank and hit the Retweet button. pic.twitter.com/SkkoqAqXsV
"Herkese merhaba, Retweet işlevinde geçici bir değişiklik yaptık.
Retweet düğmesine bastığınızda, Alıntı Tweet'e bir yorum ekleyebilir veya boş bırakıp Retweet düğmesine basabilirsiniz."
Reading an article before Retweeting it? That’s growth.— Twitter (@Twitter) October 21, 2020
Before you Retweet an article, we’ll remind you to read it first. pic.twitter.com/oVyTmSCc7O
"Retweetlemeden önce bir makale okuyor musunuz? Bu bir gelişme.
Bir makaleyi Retweetlemeden önce, önce onu okumanızı hatırlatacağız."
Değişim, ABD seçimleriyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için başlatıldı.
Özellik 3 Kasım'dan sonra kısa bir süre daha devam edecek.
Güncelleme ile paylaşımlar üzerinde aynı miktarda tıklama olmasına rağmen yine de bot hesaplarına müdahale edilebileceği ve küçük değişikliklerin yardımcı olacağı kanıtlanmış olarak gözüküyor.
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