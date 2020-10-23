Twitter'dan ABD seçimleri için 'geçici' güncelleme

ABD seçimleri öncesi uygulama içinde 'geçici' bir güncelleme yapan Twitter, yanlış bilgilerin yayılımını engellemeyi hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 11:32
Twitter'dan ABD seçimleri için 'geçici' güncelleme
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Söz konusu güncelleme ile ilgili uygulama üzerinden açıklama yapan şirket, şu ifadeleri kullandı:

"Herkese merhaba, Retweet işlevinde geçici bir değişiklik yaptık.

Retweet düğmesine bastığınızda, Alıntı Tweet'e bir yorum ekleyebilir veya boş bırakıp Retweet düğmesine basabilirsiniz."

"Retweetlemeden önce bir makale okuyor musunuz? Bu bir gelişme.

Bir makaleyi Retweetlemeden önce, önce onu okumanızı hatırlatacağız."

Değişim, ABD seçimleriyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için başlatıldı.

Özellik 3 Kasım'dan sonra kısa bir süre daha devam edecek. 

Güncelleme ile paylaşımlar üzerinde aynı miktarda tıklama olmasına rağmen yine de bot hesaplarına müdahale edilebileceği ve küçük değişikliklerin yardımcı olacağı kanıtlanmış olarak gözüküyor.


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