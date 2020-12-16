Twitter Periscope’u kapatma kararı aldı

16 Aralık 2020 Çarşamba, 12:03

Twitter, Periscope’u Mart 2021’de kapatacağını duyurdu. Ancak, ana uygulaması içindeki entegre Twitter Live özelliği aracılığıyla canlı video akışı sunmaya devam edecek.

Twitter, bir blog gönderisinde "Periscope uygulaması, bir süredir sürdürülemez bir bakım modu durumunda. Geçtiğimiz birkaç yılda, kullanımın azaldığını gördük ve uygulamayı destekleme maliyetinin zamanla artmaya devam edeceğini biliyoruz" dedi.

Periscope Mart ayına kadar tamamen kapatılmayacak olsa da şirket, bugün kullanıma sunulan uygulamaların en son güncellemesinden başlayarak yeni hesap kayıtlarını zaten engelliyor. Kullanıcılar, gelecek yıl uygulama kapatılmadan önce hem Periscope videolarını hem de verilerini içeren bir arşivi indirme şansına sahip olacak.

2015'TE SATIN ALDI

Twitter, Periscope’u Mart 2015’te, hizmet henüz piyasaya sürülmeden önce, canlı yayının en parlak döneminde 50-100 milyon dolar arasında bir fiyatla satın almıştı.

Twitter, Periscope’un canlı yayın özelliklerini Aralık 2016’dan beridir kendi canlı yayın özelliğinin içine adım adım adapte etti.