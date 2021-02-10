Twitter'ın ocak ayındaki günlük kullanıcı sayısında rekor

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:33

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın seçim süreci ve 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili yaptığı paylaşımların Twitter tarafından sansürlenmesinin ardından, sosyal medya platformunun takipçi kaybına ilişkin söylentiler üzerine açıklamada geldi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey, “Bir konu ya da hesaptan açıkça çok daha büyük bir platformuz. Üçüncü çeyrekte günlük kullanıcı sayısının 187 milyondan 192 milyona yükseldi. Şirketimiz son çeyrekte 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti" diye konuştu.

BORSADA DEĞER KAYBETMİŞTİ

Twitter’ın hisseleri, borsada açılış öncesi işlemlerde yüzde 8’in üzerinde değer kaybetmişti. New York Borsası’nda işlem gören Twitter hisseleri, 4-8 ocak arasında yüzde 5,6 değer kaybetmişti. 8 Ocak itibarıyla piyasa değeri yaklaşık 41 milyar dolar olan Twitter’ın hisse değerindeki yüzde 8’lik düşüş, piyasa değerinde 3,3 milyar dolarlık kayıp anlamına gelmişti.