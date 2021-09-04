Yasmani Copello, Elmas Lig’de üçüncü oldu

Milli sporcu Yasmani Copello, Elmas Lig serisinin 12. ayağında erkekler 400 metre engellide üçüncü oldu.

İHA
04 Eylül 2021 Cumartesi, 08:00
Yasmani Copello, Elmas Lig’de üçüncü oldu
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Elmas Lig serisinin 12. ayağında milli sporcu Yasmani Copello 400 metre engellide piste çıktı. Copello yarışta 48.45’lik derecesiyle üçüncü oldu.
Yarışı Brezilyalı Alison dos Santos 48.23 derecesiyle ilk sırada tamamladı.


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