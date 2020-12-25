Üç yeni koronavirüs mutasyonu arasında ne fark var?

25 Aralık 2020 Cuma, 15:26

Şu anda tüm dünyada yaklaşık 80 milyonu enfekte eden yeni tip koronavirüsün 3 yeni mutasyonu bulunuyor: B117, 501Y.V2, P681H

Koronavirüsün ilk yeni varyantı olan B117, kasım ayında Birleşik Krallık'ta tespit edildi. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, Birleşik Krallık'ta yayılan koronavirüs mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu buldu. Bu da virüsün oldukça bulaşıcı olduğunu gösteriyor.

İkinci, mutasyon olan 501Y.V2, önceki gün Birleşik Krallık'ta Güney Afrika'dan gelen iki kişide bulundu. Birleşik Krallık'ta Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaptığı açıklamada, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

NTV'de yer alan habere göre; Güney Afrika'daki bilim insanları ise " 501Y.V2" olarak bilinen yeni varyantı tam olarak anlamak için hala "sakin ve metodik bir şekilde" çalıştıklarını açıkladı.

EN YENİ ÜÇÜNCÜ MUTASYON NİJERYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Üçüncü mutasyon olan P681H ise dün Nijerya'da tespit edildi. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri başkanı John Nkengasong "İngiltere ve Güney Afrika'dan ayrı bir soy ve onlar kadar bulaşıcı olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Nijerya CDC ve Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi ise fazla örneği analiz edeceklerini belirtti.

Güney Afrika'daki yeni mutant virüs ile ilgili araştırmalara liderlik eden uzmanlardan biri olan Doktor Richard Lessells, "Verilerimizi İngiltere’den gelen bilgilerle bir araya getirirsek, Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonun kişiden kişiye yayılmada biraz daha etkili olduğunu görüyoruz ve bu iyi değil. Bizimki, İngiltere’de ortaya çıkan mutasyondan daha fazla endişe uyandırıyor. Çünkü aşılara karşı daha dirençli olabilir. Diğer bir endişe de yeniden enfeksiyon. Şu anda elimizdeki tüm soruları yanıtlamak için laboratuvarda dikkatli ve metodik bir çalışma yapıyoruz ve bu zaman alıyor" ifadelerini kullandı.

AŞILARI ETKİLEYEBİLİR Mİ?

Araştırmacılar, Güney Afrika’daki mutasyonun, Birleşik Krallık'takine benzer bir şekilde koronavirüsün ACE2 reseptörlerine bağlanan kısmı olan ve aynı zamanda enfeksiyon sırasında veya aşılama sonrasında üretilen birçok antikor için ana hedef olan başak proteininde birden fazla değişikliğe sahip olduğunu bildirdi.

Bilim insanları, hem Birleşik Krallık mutasyonunda hem de Güney Afrika'da mutasyonunda ortak olan bu durumun virüsün hızlı yayılma yeteneği için önemli olduğuna ve Pfizer/BioNTech ve Moderna da dahil olmak üzere başak proteini etkileyen aşıları etkileyebileceğini düşünüyor.

Nijerya, varyantının aşılar üzerindeki potansiyel etkisi ise şu an için bilinmiyor. Doktor Nkengasong, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bize biraz zaman verin. Hala çok erken" idadelerini kullandı.

BULAŞMAYI KOLAYLAŞTIRACAK MI?

Bununla birlikte, bilim insanları Güney Afrika varyantında tespit edilen mutasyonların, virüsün hücrelere daha iyi bağlanmasına ve B117 de dahil olmak üzere önceki varyantlardan daha iyi girmesine izin verebileceğini ve potansiyel olarak bulaşmayı kolaylaştırabileceğini söyledi. Diğer taraftan, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu, B117 mutasyonunun, virüsün orijinal versiyonundan yüzde 56 fazla olduğunu buldu.

Nijerya mutasyonu, güney Osun eyaletinde 3 Ağustos ve 9 Ekim'de alınan iki hasta örneğinde bulundu. Virüse ilişkin yayımlanan bir raporda Birleşik Krallık ve Güney Afrika varyasyonlarındaki çok sayıdaki mutasyonun aksine, "Nijerya'daki türde bu kadar hızlı bir artış gözlemlemedik ve P681H varyantının Nijerya'da virüsün daha fazla bulaşmasına katkıda bulunduğuna dair kanıtımız yok" denildi.

Güney Afrikalı araştırmacılar, yerel medyaya yaptıkları açıklamada, "Bu aşamada, yeni mutasyonun daha şiddetli hastalık veya daha fazla ölümle ilişkili olduğuna dair net bir kanıt yok, ancak klinisyenler, "501Y.V2 "nin hastalığın seyrini değiştirip değiştirmediğini belirlemek için daha fazla çalışma yapıyor, Hastalar büyük olasılıkla daha önce olduğu gibi aynı semptom spektrumunu gösterecekler" değerlendirmesini yaptı.

ÜLKENİN YÜZDE 80-90'INA YAYILDI

Ancak, epidemiyologlar, yeni mutasyonun sağlık sistemlerini alt eden bir hızla yayılması durumunda ölüm oranlarının artabileceğine aktardı. Araştırmacılar, "501Y.V2 "nin Güney Afrika'daki yayılımını, ülke çapında faal olan bir laboratuvar ağı ile rutin bir şekilde gözlemdediklerini ifade ederek, şimdiye kadar 50'den fazla farklı sağlık tesisinden toplanan yaklaşık 200 örnekte bulunduğunu açıkladı. Başlangıçta kıyı bölgeleriyle sınırlı olan mutasyonun şu anda iç kesimlerde yayıldığına dikkat çekti. Şu anda ise mutant virüsün ülkenin yüzde 80 ile 90’unda etkili olduğu düşünülüyor.

Biyoteknoloji şirketi Crisp tarafından bu hafta yayımlanan bir çalışmada, "Koronavirüsün 501Y.V2 adlı mutasyonu hızla yayıldı ve haftalar içinde Doğu Cape ve Western Cape eyaletlerinde baskın tür haline geldi. Mutasyonun önemi henüz belirlenmemiş olsa da, diğer türlerin hızlı yer değiştirmesini gösteren genomik veriler, bu soyun artmış bulaşabilirlik ile ilişkili olabileceğini gösteriyor" denildi.

HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Şimdiye kadar Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, ve Ukrayna’da yeni tip koronavirüs mutasyonu görülmüştü. Almanya ve Singapur'la birlikte bugüne kadar mutasyona uğramış Kovid-19 virüsünün görüldüğü ülke sayısı 10'a çıkmış oldu.