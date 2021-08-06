Uçak yok VIP hangar var

06 Ağustos 2021 Cuma, 09:27

Orman yangınlarıyla mücadele edecek yeterli hava araçlarına sahip olmayan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), üç ay önce yeni hangar projesi çizdirdi. İdarenin “Türk Kuşu” isimli yeni hangarının uygulama projesi 396 bin TL’ye çizdirildi ve ihaleye çıkıldı. Hangarda bir de VIP bölümü bulunacak.

Yangınla mücadele kapsamındaki 55 milyon TL bütçeli projeler için altı ayda yalnızca 28 bin TL harcayan, 26 helikopter alımı için ise bin TL kaynak ayıran OGM, yeni hangar binası yaptırıyor. İhale, “kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi ile gerçekleştirildi. “Türk Kuşu Yeni Hangar Uygulama Projesi Hazırlanması İşi” için bir mühendislik firması ile 27 Nisan’da 396 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, yeni hangar inşaatının yapım işi ihalesi ise 4 Mayıs’ta açıldı. Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye verilen teklifleri toplayan idare, tekliflere yönelik değerlendirmesini tamamladı; ancak ihale sonucu henüz açıklanmadı. Teklif vermek için son gün 27 Mayıs olarak belirlendi. İhalenin sonucunun ağustos ayı tamamlanmadan açıklanacağı belirtildi. İhale dosyasına göre hangar, OGM’nin halen kullanılan hangarı yıkılarak aynı yere inşa edilecek. Yeni hangarda bir adet de VIP binası olacak. VIP binanın mimarı yapısı, ihale dosyasında belirtilen teknik özelliklere göre şekillendirilecek.