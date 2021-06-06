Uçan Süpürge heyecanı şimdi beyazperdede

06 Haziran 2021 Pazar, 02:00

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, fiziki gösterimlerine önceki akşam düzenlenen ödül töreniyle başladı. Törende onur ödülleri Zuhal Olcay’a ve Nur Sürer’e sunuldu. Olcay, video kaydıyla ödül konuşması yaptı ve festivali yaşatanlara teşekkür etti. Sürer ise sahnede Ezgi Mola’ya da destek olurken “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” dedi.

Bilge Olgaç Başarı Ödülü alan oyuncu-şarkıcı Ayta Sözeri, “Onur Haftası’ndayız, gökkuşağından lütfen korkmayın, gökkuşağını sevin, gökkuşağı çocuğu olduğum için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı. Diğer Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Demet Evgar, müzisyen Ekin Fil ile Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Gülin Üstün’e verildi. Genç Cadı Ödülü oyuncu Ahsen Eroğlu’na sunuldu.

ÖZGENTÜRK’E DE ÖDÜL

Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’nden biri de gazetemiz yazarı Işıl Özgentürk’e verildi. Özgentürk, ödül konuşmasında “Hayatıma baktığım zaman sevindiğim bir ödül olarak bu ödülü görüyorum. Çünkü Uçan Süpürge birçok kişinin eline doğan bir çocuktu ve bu çocuk şimdi 24 yaşına geldi. Bana bu ödülü veren kız kardeşlerime, bütün Türkiye’deki kadınlara çok teşekkür ediyorum” dedi. Tören, festivalin YouTube hesabından izlenebiliyor.

Fiziki gösterimler 11 Haziran’a kadar Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ve CerModern’in kapalı salonunda izleyiciyle buluşacak. Festival biletleri ise Biletix üzerinden satışa sunuldu. Ayrıntılar ve program: https://ucansupurge.org.tr