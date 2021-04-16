AKP il yöneticisi Turgut Özzeren'den 104 emekli amirale silahlı tehdit

16 Nisan 2021 Cuma, 11:22

AKP Diyarbakır il yöneticisi Turgut Özzeren'den 104 amirale silahlı tehdit mesajı geldi.

AKP Diyarbakır Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Vedat Demirtaş’ın ardından benzer bir silahlı tehdit de İl Yönetim Kurulu üyesi Turgut Özzeren'in Twitter hesabından yapıldı.

Özzeren, “103 tane dengesiz sanki bir mesaj vermiş. Sıkıysa bir daha deneyin. Yatacak mezarınız olursa namerdim, denemesi bedava” dediği mesajında, hücum yeleği giydiği kalaşnikoflu fotoğrafını paylaştı.