Ücretini alamayan inşaat işçileri eyleme başladı

05 Eylül 2021 Pazar, 16:46

Rönesans Holding ve taşeron firma TUSEM’in Malatya ve Elazığ’da yapılan TOKİ konutlarının şantiyesinde çalışan ve 7 aylık ücretlerini alamayarak ücretsiz izne ücretsiz izne çıkarıldıklarını söyleyen 15 inşaat işçisi, Diyarbakır’dan İstanbul’a gelerek eylem başlattı.

İnşaat İşçileri Sendikası üyesi işçiler, eylemlerini; alamadıkları ücret, asgari geçim indirimi ve ihbar tazminatlarını alana kadar sürdüreceklerini söyledi.

Kartal’da Rönesans Holding’e ait Piazza AVM’nin önündeki eylemlerinin 3. günündeki işçilerden, Mehmet Çakar, şunları söyledi:

'7 AY BOŞ KALDIK, PARAMIZ GELMEDİ'

“Malatya TOKİ şantiyesinde çalışıyordum. Biz oradaki ödeneğimizi alamadık. Sonra Malatya, oradan da bizi Elazığ şantiyesine yolladılar. Üç ay kadar orada çalıştık. Orada da aynı sıkıntılar çıktı ve ana firma devreye girdi. Ana firma kendi üzerine aldı alacaklarımızı. Baktık ki ana firma da sadece asgarileri ödedi, formen arkadaşlarımızın normal maaşını da ödemedi, formendir diye. AGİ’lerimizi (asgari geçim indirimi) de ödemediler, tazminatımızı da alamadık. Birkaç gün eylem yaptık oradan da bir şey çıkmadı. Ücretsiz izne gönderildik, çağıracaklar paramızı ödeyecekler diye bekledik. 7 ay boyunca boş kaldık, paramız gelmedi. Diyarbakır’dan geldik. Üç gündür burada Rönesans şantiyesinin önünde oturuyoruz, eylemimizi sürdürüyoruz. Arkadaşlarla birlikte paramızı alıncaya dek oturacağız.”

'HİÇBİR HAKKIMIZI SİZE BIRAKMAYACAĞIZ'

İşçi Remzi Gümüş ise şöyle konuştu:

“Yaklaşık 9 ay çalıştık. Son 4 ay bizim paramızı ödemediler. Ha bugün ha yarın diyerek ücretsiz izne yolladılar. Ücretsiz izne gittikten sonra bunu fırsat buldular ve direkt çıkışımızı verdiler. Hiçbir para alamadık. 7 aydır bekliyoruz. Son çareyi burada bulduk. Kartal’da Rönesans ofisleri önünde direniyoruz. Alana kadar da gitmiyoruz.”

İşçiler, alışveriş merkezi içinde de neden eylem yaptıklarını anlattı. İnşaat İşçileri Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre bir işçi, şunları söyledi:

“Üç kuruşumuza göz diken Rönesans patronları bilsinler ki hiçbir hakkımızı size bırakmayacağız. Bizim haklarımız ödenmediği takdirde bu binanın etrafında Rönesans Holding’in önünde direnişimizi sürdüreceğiz. Bu AVM önünde çadır kuracağız 7/24 burada yatacağız. Haklarımızı alacağız. Haklarımızı almadan şuradan şuraya gitmeyeceğiz.”