Üçüncü doz Covid-19 aşısı oldu, sosyal medyadan paylaştı
Moderna’nın geçen seneki aşı denemelerine katılan Ian Haydon önceki gün dünyada üçüncü doz aşı olan ilk insanlardan biri oldu.
30 yaşındaki Ian Haydon, Covid-19 aşısının test edilmesi için gönüllü olanlardan biri. 45 kişilik ilk denemede yer alan Haydon son olarak 60 katılımcıdan oluşan üçüncü doz aşılama için oluşturulan test grubunda yer aldı.
Sadece 45 kişiyle başlayan ilk Covid-19 aşı denemelerinden birine katılan Haydon, geçen yıl çalışma kapsamında düzenli aralıklarla kanını aldırdı. Ancak uzun süreli bağışıklığa sahip olup olmadığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışma sonuçlarının yayınlanmasını beklemesi gerekiyordu.
Haydon, son olarak üç Covid-19 aşısı olmuş olan yaklaşık 60 katılımcıdan oluşan seçkin bir grubun içinde yer aldı.
We’re cookin’ now https://t.co/12lGPukdOe pic.twitter.com/WY92WndMod— Ian Haydon (@ichaydon) June 30, 2020
"İLK AŞIM OLAYSIZDI"
Insider'a konuşan Haydon, "İlk aşım oldukça olaysızdı. Ertesi gün enjeksiyon yerinde kol ağrım olduğunu ve ardından hızlı bir şekilde geçtiğini hatırlıyorum" dedi.
İkinci aşılamanın farklı olduğunu kaydeden Haydon, "Geçen sefere göre daha aniden başlayan benzer kol ağrısı yaşadım ve aşılamadan yaklaşık 12 saat sonra titreme başladı. Gece yarısı ateşim yükselmişti. Acile gittim ve iki saat sonra çok daha iyi hissetmeye başladım" diye konuştu.
Ancak Haydon, ertesi günün ortasında uyandığında hâlâ kendini hasta hissettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Evde kısa bir süre sonra kustum ve bayıldım. Ancak acil gitmedim. O akşam ateşim düştü, baş ağrım ve mide bulantım azaldı. Ertesi gün uyandığımda, tamamen iyileşmiştim."
Zor geçen 24 saatten sonra bile Haydon, araştırmaya katılmaktan pişman olmadığını ifade etti.
"OLASI GÜÇLENDİRİCİ GÜVENLİK ARAŞTIRMASI"
Faz - 1 çalışmalarını yürüten ekip üç ay önce Haydon ile temasa geçti. Araştırmacılar olası bir güçlendirici güvenliğini araştırıyorlardı. Onlar için erken deneme katılımcıları uzun vadeli bir çalışma için en iyi seçenekleriydi.
Haydon, araştırmacıların incelediği iki soruyu şu şekilde sıraladı:
- Takviye almak güvenli mi?
- Aşının biraz değiştirilmiş bir versiyonunu almanın etkisinin nedir?
Haydon, şu anda kullanımda olan 25 mikrogram Moderna aşısından ve ilk kez Güney Afrika’da görülen B.1.351 varyantına uyarlanmış 25 mikrogram yeni bir aşıdan oluşan deneysel bir güçlendirici aldı.
İLK DOZDAN 1 YIL SONRA ÜÇÜNCÜ DOZ
Haydon, ilk aldığı dozdan yaklaşık bir yıl sonra 1 Nisan'da üçüncü aşısını oldu. Haydon'ın aktardığına göre, bu seferki aşı tepkisi ikinci aşıdaki yan etkileri kadar şiddetli olmadı.
Takviye aşısı olduğu gün biraz kol ağrısının yanı sıra, ertesi güne kadar süren düşük dereceli ateş, mide bulantısı, ağrılar ve yorgunluk vardı. Yine, yaklaşık 24 saatlik yan etkiler geçmişti.
Haydon, sosyal medyadaki hikayesini takip eden insanların katılım düzeyine hayran kaldığını söyledi. Bir bilim iletişimcisi olarak, özellikle aşı geliştirme söz konusu olduğunda, daha fazla insanın bilim haberlerine dikkat ettiğini fark ettiğini kaydetti.
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