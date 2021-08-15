UEFA, Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası’nda FIFA kokartlı futbol hakemi Fatma Özlem Tursun’a görev verdi.
UEFA, Türk kadın hakem Fatma Özlem Tursun'a görev verdi.
UEFA, Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası'nda FIFA kokartlı futbol hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev verdi.FIFA kokartlı futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA tarafından 15-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Moldova'da düzenlenecek Avrupa Kadın Futsal Şampiyonası B Grubu müsabakalarında görev yapacak.
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