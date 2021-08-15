UEFA, Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası’nda FIFA kokartlı futbol hakemi Fatma Özlem Tursun’a görev verdi.

UEFA, Türk kadın hakem Fatma Özlem Tursun'a görev verdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2021 Pazar, 19:45
UEFA, Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası’nda FIFA kokartlı futbol hakemi Fatma Özlem Tursun’a görev verdi.
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UEFA, Avrupa Kadın Futbol Şampiyonası'nda FIFA kokartlı futbol hakemi Fatma Özlem Tursun'a görev verdi.FIFA kokartlı futsal hakemi Fatma Özlem Tursun, UEFA tarafından 15-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Moldova'da düzenlenecek Avrupa Kadın Futsal Şampiyonası B Grubu müsabakalarında görev yapacak.



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