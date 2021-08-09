UEFA, Erol Ersoy'u Domzale - Rosenborg maçında görevlendirdi

TFF'nin hakem gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turundaki Domzale - Rosenborg maçında görev yapacak.

AA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 15:52
UEFA, Erol Ersoy'u Domzale - Rosenborg maçında görevlendirdi
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Hakem gözlemcisi Erol Ersoy, UEFA Avrupa Konferans Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda Slovenya'nın Domzale ile Norveç'in Rosenborg takımları arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ersoy, Slovenya'nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşma yarın TSİ 21.00'de başlayacak.


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