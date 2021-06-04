UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi golü Porto'dan Mehdi Taremi'nin röveşatası seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Portolu Taremi'nin golü seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, turnuvada 2020-2021 sezonunun en iyi 10 golünün belirlendiği duyuruldu.
Porto'nun İranlı oyuncusu Mehdi Taremi'nin, çeyrek final rövanş mücadelesinde İngiltere temsilcisi Chelsea'ye attığı röveşata golü, sezonun en iyisi seçildi.
Barcelona'dan Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e uzaktan attığı gol 2'nci, Chelsea forması giyen Olivier Giroud'un Atletico Madrid ağlarına yolladığı röveşata golü ise 3'üncü oldu.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN YEDİĞİ 2 GOL İLK 10'DA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezon H Grubu'nda mücadele eden Medipol Başakşehir'in kalesinde gördüğü 2 gol, sezonun en iyi 10 golü arasında yer aldı.
Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'ın uzaktan Medipol Başakşehir ağlarını sarstığı gol 4'üncü olurken, Almanya temsilcisi Leipzig'in Angelino ile bulduğu gol, sezonun en iyi 9'uncu golü olarak açıklandı.
?? Here are the complete results of the Goal of the Tournament vote...— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 4, 2021
Congratulations Mehdi Taremi! ??????#UCLGOTT | @nissansports | #UCL pic.twitter.com/dmjSBB9Gfj
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