UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ı, Şampiyonlar Ligi maçı için görevlendirdi.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Moldova ekibi Sheriff ile Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb arasında 17 Ağustos Salı günü oynanacak play-off turu ilk maçını yönetecek.
Moldova'nın Tiraspol kentindeki Sheriff Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler yapacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Bastian Dankert Video Yardımcı Hakem (VAR), Abdulkadir Bitigen ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev yapacak.
Video Haberler
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- Tomruk deposunu kaldırmak isteyen eski kaymakam konuştu
- Çanakkale karartması!
- Alçı: Esas sorumluluk sizin
- Liboş nedir, kime denir?