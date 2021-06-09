UEFA'dan Letonya ekibi Ventspils'e şok ceza

09 Haziran 2021 Çarşamba, 19:09

UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan Letonya'dan Ventspils takımının, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı.

Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak. Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi. Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.



