UEFA'dan Letonya ekibi Ventspils'e şok ceza
UEFA, Letonya ekibi Ventspils'i rüşvet ve yolsuzluk suçlaması nedeniyle Avrupa kupalarından 2028 yılına kadar men etti.
UEFA, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları nedeniyle incelemeye alınan Letonya'dan Ventspils takımının, Avrupa kupalarından 7 yıl men edildiğini açıkladı.
Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından alınan ve UEFA'nın resmi internet sayfasından duyurulan karara göre Ventspils takımı, 2027-2028 sezonu sonuna kadar Avrupa'da uluslararası bir müsabaka oynayamayacak. Karara göre, kulüp yetkililerinden Adlan Shishkanov ömür boyu, Nikolajs Djakins ise 4 yıl futboldan men edildi. Ayrıca UEFA, verdiği kararların dünya çapında uygulanmasını FIFA'dan talep etti.
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