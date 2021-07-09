UEFA’dan Macaristan’a üç maç ceza
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda oynadığı maçlarda taraftarlarının sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle Macaristan’a 3 maç seyircisiz oynama ve para cezası verildi.
UEFA, EURO 2020’de Portekiz, Fransa ve Almanya ile F Grubu’nda yer alan Macaristan’ın aldığı cezalara ilişkin bir açıklama yayınladı.
F Grubu’nda oynanan maçlarda taraftarlarının ırkçı hareketleri ve sportmenliğe aykırı davranışları sebebiyle Macaristan’a üç maç seyircisi oynama cezası verildiği belirtildi. Bu maçlardan birisinin iki yıl ertelemeli olduğu ifade edildi.
Seyircisiz maç cezasına ek olarak Macaristan Futbol Federasyonu’na da 100 bin Avro para cezası verildi.
SONUNCU TAMAMLADI
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu’nda yer alan Macaristan, üç maç sonunda topladığı 2 puanla grubunu son sırada tamamlamıştı.
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