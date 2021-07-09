EURO 2020 | İngiltere’nin finali kazanması halinde 12 Temmuz tatil olabilir

09 Temmuz 2021 Cuma, 20:48

EURO 2020’de 11 Temmuz’da oynanacak final karşılaşmasında İngiltere ve İtalya karşı karşıya gelecek. Yarı finalde olduğu gibi turnuvanın son maçına da Londra’daki Wembley Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İngiltere yarı finalde Danimarka’yı uzatmaya giden maçta 2-1 mağlup etmişti. İtalya ise penaltı atışlarının galibi belirlediği maçta İspanya’yı mağlup ederek final biletini almıştı.

“SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

1966’dan sonra ilk kez bir uluslararası turnuvada finale yükselen İngiltere’de Boris Johnson’dan ilginç bir açıklama geldi. İngiltere’nin İtalya’yı mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaşması halinde 12 Temmuz’u tatil ilan edebileceklerini belirten Johson, “Kulağa sıra dışı geliyor ama bunu düşüneceğiz. Önümüzdeki tüm seçenekleri değerlendireceğiz.” dedi.

Johnson ayrıca turnuvanın finaline izin verilen seyirci sayısının artırılmayacağını belirtti.

DİLEKÇELER 300 BİNİ GEÇTİ

Öte yandan İngiltere’nin turnuvayı kazanması halinde 12 Temmuz’un tatil olması için verilen dilekçe sayısı 344 bin 450’ye ulaştı.