Uğur Dündar ile Müjdat Gezen YouTube kanalı açıyor
Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Müjdat Gezen ile YouTube kanalı açacaklarını duyurdu.
Gazeteci Uğur Dündar, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ile YouTube kanalı kuracaklarını açıkladı.
Dündar, haberi sosyal medya hesabından yaptığım bir paylaşımla duyurdu.
“ÇOK GÜZEL BİR HABERİM VAR”
Dündar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak" ifadelerini kullandı.
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