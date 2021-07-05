Küçükkaya'dan Soylu'nun açtığı 1 milyon TL'lik dava hakkında açıklama: Cumhuriyet olarak gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz
Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gazetemize açtığı 1 milyon TL'lik dava hakkında, "Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri araştırıyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları bunun hakkında özel yazılar kaleme alıyor. Biz daha hala Binali Yıldırım'ın oğlunun hakkındaki iddialara yanıt alamadık" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetemiz hakkında kendisine yönelik 'kişilik haklarını hedef aldığını' iddia ettiği yayımlar nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun TELE1'de sunduğu Anında Manşet programında konuşan Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'da Soylu'nun açtığı 1 milyon TL'lik dava hakkında konuştu. Küçükkaya, "Sayın Soylu; danışmanlarınız bu çeteleyi tutacağına kamuoyunun karşına çıkıp, ama gerçek gazetecinin karşısına çıkıp soruları açık yüreklilikte yanıtlayın ve bu sorulara kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar verin" ifadelerini kullandı.
Küçükkaya ayrıca, "Cumhuriyet olarak muhabirlerimizle, yazarlarımızla gerçeğin peşinden koşmaya bu gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir" dedi.
Küçükkaya'nın açıklamaları şu şekilde:
- Peker 2 aydır konuşuyor, evet biz bir çete liderinin sözü ile hareket etmiyoruz. Ancak onun yaptığı iddiaların hepsinin Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri araştırıyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları bunun hakkında özel yazılar kaleme alıyor. Biz daha hala Binali Yıldırım'ın oğlunun hakkındaki iddialara yanıt alamadık. Kimse alamadı.
- Dendi ki; bizim yapmış olduğumuz haberlere yanıtlar yandaş medyanın gazetecileri tarafından veriliyor.
- Binali Yıldırım'ın oğlu ile ilgili bir haber yapıyorsunuz. Binali Yıldırım açıklama yapıyor; "Oğlum Venezüella'ya test kiti götürdü" diye. Test kiti götürmesinizmanla görüşüyorsunuz. Uzman "bavulla test kiti götürülmez" diyor. Biz son 3 ayın gümrük kayıtlarına bakıyoruz ve bunu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki; "Sizin oğlunuzun bu Covid-19 sürecinde test kiti götürdüğüne dair hiçbir belge yok." Yanıt yandaş bir gazeteden geliyor. Konunun muhatapları konuşmuyor yandaşları saldırıyorlar.
"GERÇEK GAZETECİNİN KARŞISINA ÇIKIP SORULARI AÇIK YÜREKLİLİKTE YANITLAYIN"
- İçişleri Bakanı'nın tabii ki hakkıdır Cumhuriyet Gazetesi'ne dava açmak. Ama burada vahim olan şudur; 2 buçuk aydır Soylu'nun avukatları, danışmanları Cumhuriyet'te çıkan haberleri saymışlar çetelesini tutmuşlar. Sayın Soylu; danışmanlarınız bu çeteleyi tutacağına kamuoyunun karşına çıkıp, ama gerçek gazetecinin karşısına çıkıp soruları açık yüreklilikte yanıtlayın ve bu sorulara kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar verin.
- Cumhuriyet olarak muhabirlerimizle, yazarlarımızla gerçeğin peşinden koşmaya bu gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Bu davalar gazetecilerin Türkiye'de hep karşılaştığı davalardır. Gazetecilik suç değildir. Cumhuriyet Gazetesi her daim görevini lakıyla yapmaya çalışacak ve yapacaktır.
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