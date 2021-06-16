Uğur Dündar tepki gösterdi: Eline bıçak verip üzerime yolladı, bazı hadsizler...

16 Haziran 2021 Çarşamba, 11:25

"Evrensel meslek kuralıdır. Kaçaklar kovalanır ve mikrofon uzatılır. Ben de ABD'ye bunu yapmaya gittim" diyen Uğur Dündar, "Ama onlar sorularıma cevap vermek yerine, mali polis ve müze yetkililerine göre tarihi değer taşıyan eşyalarını kaçırırken alıcı olarak gösterdikleri kişiyi üzerime sadırttılar" diye yazdı.

Uğur Dündar'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"BİRÇOK GAZETECİ ONUNLA TELEFONLA GÖRÜŞÜYOR AMA YAZMIYORDU!"

- Bazı hadsizler dün geceki ŞİMDİKİ ZAMAN programını seyretmeden ahkâm kesmeye, yani bilgi edinmeden fikir sahibi olmaya başlamışlar. Hele biri Halil Bezmen'in avukatlığını üstlenip benden hesap sormuş (!) O halde yazayım: Halil Bezmen'le hiç tanımadım, telefonla bile konuşmadım.

- Ama babası, Mensucat Santral'ın kurucusu Fuat Bezmen iyi dostumdu. Birçok bilgiyi bana o verirdi 100. yaş gününde de yanındaydım. H.Bezmen'in ABD'deki evine gittiğimde kaçaktı. Fabrikasındaki işçilerine kıdem tazminatı yerine karşılıksız senetler vermişti. İşçiler perişandı.

- Yalvardılar. Malikânede yaşıyor. Bizi, ailelerimizi aç bırakıp kaçtı. Hakkımızı ara" dediler. Ayrıca Maliyeye vergi borçları vardı. İSKİ'ye fahiş fiyatla klor satmaktan cezaevine gireceğini anlayınca kaçmıştı. Aranıyordu. Birçok gazeteci onunla telefonla görüşüyor ama yazmıyordu!

- Evrensel meslek kuralıdır. Kaçaklar kovalanır ve mikrofon uzatılır. Ben de ABD'ye bunu yapmaya gittim. Ama onlar sorularıma cevap vermek yerine, mali polis ve müze yetkililerine göre tarihi değer taşıyan eşyalarını kaçırırken alıcı olarak gösterdikleri kişiyi üzerime sadırttılar.

- Ben de kendimi korudum. Ayrılırken de eşi eline bıçak vererek öldürmesi için üzerime yolladı. Polis gelmeseydi olay çok kanlı sonuçlanacaktı. Halil Bezmen yakalandı,yurda getirildi,borçlarını ödedi benim için de konu kapanmış oldu. Çünkü o hasmım değil, sadece bir haber konusuydu.



