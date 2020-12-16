Uğur Mumcu’nun adı Körfez’de de yaşayacak

16 Aralık 2020 Çarşamba, 12:55

Başkan Soyer feribotun ilk arabalı yolcusu Dr. Önder Bayata ile ilk yaya yolcusu Berrin Kotan’a günün anısına çiçek ve plaket verdi. İlk arabalı yolcu Bayata, arabalı vapurun ilk yolcusu olmanın mutluğunu yaşadığını belirterek, “Özellikle feribotun isminin Uğur Mumcu olması da beni ayrıca duygulandırdı.

Başkanımız Tunç Soyer’in yayaya önem veren, bisiklet ulaşımını teşvik eden yatırımlarını çok beğeniyorum” diye konuştu. İstanbul’da yaşayan arabalı vapurun ilk yaya yolcusu Berrin Kotan ise bu sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, İzmirliler’e yeni feribotun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Ardından kurdele kesilerek Uğur Mumcu Araba Vapuru hizmete alındı. Uğur Mumcu köşesini ziyaret eden davetliler ve yolcular, Mumcu anısına kırmızı karanfil bıraktı. Kaptan köşküne çıkan Başkan Soyer ile Güldal Mumcu gemi seyir defterini imzaladı ve korna çalarak feribotun ilk seferini başlattı. Körfez vapurları da Uğur Mumcu feribotunun Körfez’deki yolculuğuna korna çalarak eşlik etti. Geminin kaptanı Kamile Koç’a hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Soyer ile Mumcu, yolculara seferin sonuna gelindiğini bildirmek amacıyla kampana çaldı.

Uğur Mumcu arabalı feribotu ile Uğur Mumcu’nun isminin Körfez’de de yaşayacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Pandemi ve kriz dönemleri özgür, bağımsız gazeteciliğin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Ekmek gibi su gibi hepimizin haber almaya ihtiyacı var. Uğur Mumcu özgür ve bağımsız gazeteciliği, aydın kişiliği ile Türkiye’ye ilham vermiştir. Feribotumuza ismini veren İzmirlilere de şükranlarımı sunuyorum. İzmirli olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

İzmir Körfezi’nin kent için en büyük zenginliklerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “İZDENİZ halen 15 katamaran, 5 araba vapuru, beş yolcu gemisi ve sosyal etkinliklere tahsis edilen Bergama Vapuru ile hizmet veriyor. Hem zamandan kazanmak hem de çok daha keyifli yolculuk için toplu ulaşımda körfezi daha fazla kullanmamız gerekiyor. Pandemi dönemindeki yolcu düşüşüne rağmen gemi sefer sıklıklarını artırmamızın altında bu neden yatıyor. Bu zorlu süreci atlattığımızda deniz ulaşım olanaklarını ve keyfini artırmaya yönelik yeni uygulamalarımız da olacak. Gemi sayısı, iskele sayısı artacak. Körfez çok daha hareketli ve canlı olacak” diye konuştu.

Güldal Mumcu ise, “Çok heyecanlıyım, buruk bir mutluluk duyuyorum. İzmir halkına ve Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ne mutlu ki denizlerin üstünde sonsuzluğun altında Uğur Mumcu adı İzmir halkıyla buluştu” şeklinde konuştu. İZMİR / Cumhuriyet