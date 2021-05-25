Uğurcan Çakır’ın belgeseli çekiliyor
Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın hayatını anlatan belgeselden ilk fragman yayınlandı.
Altyapısında yetiştiği Trabzonspor’da 2015/16 sezonunda ilk maçına çıkan Uğurcan Çakır’ın hayatını anlatan belgeselin yakın zamanda yayınlanacağı belirtildi.
7 Original tarafından paylaşılan fragmanda, Uğurcan Çakır’ın ailesi ve yakınlarının da belgeselde yer aldığı kaydedildi. Fragmanda Galatasaray kalecisi Fernando Muslera’nın da yer aldığı görüldü.
“GURUR DUYUYORUM”
Fragmanda Muslera’nın şu sözlerine yer verildi. “Bir meslektaşı olarak onunla gurur duyuyorum. Çünkü hem Türkiye, hem Trabzon hem de futbol camiası böyle kişilikleri görmeyi hak ediyor.”
Benim Hikayem isimli belgelesin yakında zamanda yayınlanacağı kaydedildi.
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