Ukrayna lideri Zelenskiy'den Putin'e Donbass'ta görüşme teklifi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulundu.
Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.
Ukrayna lideri Zelenskiy, “Normaniya Dörtlüsü” danışmanları ve Üçlü Temas Grubu’ndaki güvenlik alt grubu görüşmelerinde, tam ateşkes konusunun ele alındığını ve bölgedeki durumu maksimum net görmek ve anlamak için temas hattında görüşme teklifinin dile getirildiğini anımsatarak şöyle dedi:
“Ne anlayacağım? Ben zaten her ay oraya gidiyorum. Sayın Putin! Daha da ileriye giderek size, savaşın devam ettiği Ukrayna’nın Donbass bölgesinde istediğiniz noktada görüşmeyi teklif etmeye hazırım.”
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