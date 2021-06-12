Ukraynalı model balkondan düşerek yaşamını yitirdi, sevgilisi tutuklandı
İstanbul’da Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant, evin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Sraufant’ın erkek arkadaşı köpek eğitmeni B.E., 'taksirle ölüme sebep olmak' suçundan tutuklandı.
Olay, önceki akşam Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, bazı ünlü isimlerin köpeklerini de eğiten B.E., 33 yaşındaki Ukraynalı fotomodel sevgilisi Anzelika Sraufant'la akşam yemeğine gitti.
İddiaya göre, yemek sonrasında taksiye binen ikili arasında kıskançlık sebebiyle tartışma yaşandı. Alkollü oldukları öne sürülen Sraufant ve erkek arkadaşı arasındaki tartışma eve girerken de devam etti.
BALKONDAN SARKTI İDDİASI
İddiaya göre, Ukraynalı model eve gittikten sonra salondaki Fransız balkondan sarktı. Dengesini kaybeden Anzelika Sraufant aşağıya düşerek yaşamını yitirdi. B.E.’nin sevgilisinin düşmesiyle hemen aşağıya koştuğu öğrenildi. Çevreden olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
CAMDAN SARKARKEN GÖRÜNTÜ ÇEKTİ İDDİASI
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Daha sonra ise Ukraynalı modelin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekiplerince evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu bulduğu iddia edildi. İfadesine başvurulan B.E.’nin sevgilisinin camdan sarktığı sırada cep telefonuyla görüntü çektiği iddia edildi.
TUTUKLANDI
Hakkında tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermekten işlem yapılan şüpheli adliyeye gönderildi. Anzelika Sraufant‘ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca hazırlanacak raporla kesinleşeceği belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan Sraufant'ın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan B.E., çıkarıldığı mahkemece ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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