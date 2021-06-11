Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un bir diğer maaşı ortaya çıktı.

11 Haziran 2021 Cuma, 21:51

AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı "maaşları" ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'nın bir diğer maaş aldığı kurumu ve maaşını ifşa etti.

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un, bakan yardımcılığı dışında Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ortaya çıkardı.

Yavuzyılmaz ayrıca Dursun'un aldığı maaşları da paylaştı. Buna göre Dursun, bakan yardımcılığından 27.917 TL, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden 33.849 TL olmak üzere aylık toplam 61.766 TL maaş alıyor!

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da TT Genel Kurul Tutanağını gösterdi.

Maaş tutarlarını nasıl hesapladığının bilgisini veren Yavuzyılmaz, Dursun'un 2018'den 2021 yılına kadar olan maaşlarını da paylaştı. Buna göre Dursun'un 2018'den beri Türk Telekom'dan aldığı maaş tutarları şu kadar:

2018 yılında 15.000 TL net maaş+2 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 17.500 TL

yılında 15.000 TL net maaş+2 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 2019 yılında 15.000 TL x %16,33 (2018 TÜFE)+2 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 20.357 TL

yılında 15.000 TL x %16,33 (2018 TÜFE)+2 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 2020 yılında 17.449 TL x %15,18 (2019 TÜFE)+4 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 26.797 TL

yılında 17.449 TL x %15,18 (2019 TÜFE)+4 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 2021 yılında 20.098 TL x %12,28 (2020 TÜFE)+6 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 33.849,61 TL

Yavuzyılmaz, Dursun'un 2018 yılından bu yana aldığı maaşlara kaynak olarak da TT Genel Kurulu Toplantı Tutanağını gösterdi.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

AK Partili Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un, aynı zamanda Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu tespit ettik.



Bakan Yrd. maaşı:

27.917 TL



Türk Telekom YK ücreti+6 maaş ikramiye: 33.849 TL



Aylık toplam gelir:

61.766 TL



Kaynak:TT Genel Kurul Tutanağı?? pic.twitter.com/yc2YKGA6kF — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) June 11, 2021



