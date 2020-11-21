Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve Başbuğ Türkeş'in danışmanı Alaattin Aldemir, Kılıçdaroğlu'na yönelik tavrını açıkladı!

21 Kasım 2020 Cumartesi, 14:22

Organize suç örgütü elebaşısı Alaattin Çakıcı'nın tehdit ettiği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'in kendisini aradığını ve görüşmede Seval Türkeş'in MHP'nin geldiği pozisyon nedeniyle rahatsız olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Kılıçdaroğlu’na yönelik tehdide bir tepki de Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı, Alparslan Türkeş'in Danışmanı ve CHP Üyesi Alaattin Aldemir’den geldi.

Aldemir sosyal medya hesabından paylaştığı iki sayfalık mektupta CHP liderine destek çıktı. Aldemir, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun şahsında demokratik siyasi hayatımıza yapılacak her türlü iç-dış tehdit karşısında bir nefer olarak duracağımı belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

İşte Aldemir’in o mesajlarının tamamı:







