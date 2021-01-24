Ülkü Ocakları'nı ziyaret eden İl Jandarma Komutanı Ersever'den açıklama
Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları'na yaptığı ziyarete ilişkin açıklamada bulundu. Ersever, anlık olarak gelişen ziyarete tamamen insani gerekçeyle icabet ettiğini söyledi.
Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, geçtiğimiz hafta ildeki Ülkü Ocakları'na ziyarette bulundu. Ersever, haberimizin ardından açıklamada bulundu.
Yazılı açıklama yapan Ersever, şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda yapmış olduğum şehit yakınları ve gazilerimizin ziyaretlerinden biri olan Kıbrıs gazimizin iş yeri çıkışında hemen aynı bina içinde bulunan ve daha önce şehitlik ziyareti ve milli bayramlarda çok defa karşılaştığım vatandaşlarımızın ısrarlı daveti karşısında anlık olarak gelişen bu dernek ziyaretinin tamamen insani gerekçeyle icabet edilen bir ziyaret olduğunu kamuoyumuzun bilgilerine sunarım."
NE OLMUŞTU?
Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, geçtiğimiz hafta ildeki Ülkü Ocakları'na ziyarette bulundu.
Ocak Başkanı İsmail Akgül ve ocak yöneticileriyle biraraya gelen Ersever'in ziyaretinin daha önce kendisine 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunduğu öğrenilen Akgül'e karşılık 'iade-i ziyaret' amaçlı olduğu belirtildi.
Ziyarete ilişkin Bolu Ülkü Ocakları'nın internet sitesinde fotoğraflar yayınlanırken "Ocak Yöneticilerimizle hasbihal eden, Jandarma alay komutanımız, Ocak yöneticilerimize ve teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar diledi" denildi.
Ziyarete ilişkin fotoğraflarda, Alay Komutanı Ersever'in Bolu Ülkü Ocakları Başkanı'na üzerinde 'Bolu İl Jandarma Komutanlığı' yazılı bir torba içinde bir hediye de verdiği görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti