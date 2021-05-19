Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ateşini yakışının 102. yıldönümü coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenlerinin Ankara’daki ilk adresi Anıtkabir olacak. İstanbul’da valilik ve CHP’li belediyelerin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenecek resmi program kapsamında bugün ilk olarak sabah 09.45’de Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılacak. Ardından Ayasofya Meydanı’ndan başlayarak Beşiktaş Stadı’nın önüne kadar 102 Bisikletli Sporcu Gruplarının Bayraklı Şehir Turu düzenlenecek. Öğleden sonra ise Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde Satranç Turnuvası Ödül Töreni, Gençlik Konseri ve Halk Oyunları Gösterisi yapılacak. Haliç’te de 19 Mayıs Tenis Gösteri Müsabakası düzenlenecek. Stadyum ve spor salonlarında ise akşam saat 19.19’da İstiklal Marşı, hoparlörlerden okunacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabahki resmi törenin ardından saat 16.45’te eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Haliç Şat üzerinde düzenlenen tenis gösteri maçını izleyecek. Akşam ise Kuruçeşme’de düzenlenecek “Ceza” grubunun konserine katılacak.

19.19’DA 10. YIL MARŞI

Beşiktaş Belediyesi ise sabah Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek resmi törenin ardından saat 11.00’de Beşiktaş Belediye Binası önünden bando ekibi ve belediyeye ait araçlar ile “19 Mayıs Konvoyu” oluşturacak. Araçlar tüm mahalleleri gezerek marş dinletisi yapacak. Bayraklarla süslenen Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak’ta kurulan LED ekrandan da akşam 19.19’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için, yurttaşlara birlikte İstiklal Marşı ve 10. Yıl Marşı söylenecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tüm sosyal medya hesaplarındaki 19 Mayıs kutlama mesajına Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümsüz eseri Nutuk’un sesli kitap linki eklendi. Yurttaşların bu linke tıklayarak Nutuk’u dinleyebileceği duyuruldu.

KARTAL’DA GÖSTERİ MAÇLARI

Kartal’da Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in katılımı ile Kartallı Kazım Meydanı’nda başlayacak olan kutlamalarda, bando takımı eşliğinde üstü açık otobüsle, bisiklet ve vosvos konvoyları düzenlenecek. Daha sonra ise Kartal Meydanı’nda amatör spor kulüpleri tarafından gösteri maçları yapılacak.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de konvoy eşliğinde ilçede tur atarak yurttaşların bayramını kutlayacak. Kutlamalara bando ekibi de eşlik edecek.

KLASİK ARAÇLAR GEÇİŞİ

Kadıköy Belediyesi de ilçede klasik araç konvoyu oluşturacak. Belediye önünde saat 11.00’de başlayacak olan konvoy Kalamış Atatürk Parkı’nda Bisiklet Turu’yla buluşacak. Öğlen 12.00’de ise Bandırma vapurunun 726 kilometrelik rotası için kürek ergometresi etkinliği, ardından bisiklet turu düzenlenecek. Bisikletliler, Klasik Araç Severlerle birlikte yola çıkarak, Fenerbahçe Muhtarlığı önünde bekleyen 19 Mayıs TIR’ıyla buluşacak. Etkinliklere Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katılacak.

KAYKAY VE BASKETBOL

Beylikdüzü’nde etkinlikler, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gençlerle çeşitli etkinliklerde bir araya gelecek. Program kapsamında saat 13.00’te Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi 2. Etapta hayata geçirdiği Skatepark alanında ‘Kaykay Şenliği’ renkli görüntülere sahne olacak. Cumhuriyet Mahallesi Sosyal Yaşam ve Spor Merkezi’nde basketbol turnuvası düzenlenecek.

ATATÜRK SERGİSİ

Bakırköy’de ise Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun da katılımıyla sabah 09.30’da Özgürlük Meydanı’nda tören yapılacak. Daha sonra Bakırköy Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bakırköy Şubesi, “Dergi Kapaklarında Atatürk Sergisi”nin açılışını Cumhuriyet Meydanı’nda yapacak. Ayrıca Dikilitaş’tan başlayıp Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda bitecek olan etkinlikte ise sporcular ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu yürüyecek. Bir kadın ve bir erkek sporcu da bayrak flaması taşıyacak. Beylikdüzü’nde ise koronavirüs tedbirleri kapsamında Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı’na çelenk konulacak.

‘BANDIRMA’ SARIYER’DE

Sarıyer Meydanı’nda ise Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katılımıyla sabah 09.00’da tören düzenlenecek. Sarıyer sahilinden temsili Bandırma vapuru kaldırılacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a hareketinin başlangıç noktası olan Galata Rıhtımı ziyaret edilecek. Dalgıçlar ise deniz altında Türk Bayrağı açacak. Öte yandan Ferahevler, Sarıyer Merkez, Kilyos Meydan, Darüşşafaka, Huzur Mahallesi, Reşitpaşa, Ömürtepe’de kurulacak mobil sahnelerde Faik Pala konseri düzenlenecek.

Avcılar’da da resmi törenin ardından saat 12.00’de Barış Manço Kültür Merkezi önünden başlayacak olan bando ilçeyi dolaşacak.