Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başlıyor

09 Eylül 2021 Perşembe, 15:54

Startı Eylül 2000’de verilerek, 5. yılında (2004’te) uluslararası boyuta taşınan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin 22'ncisini düzenlemek için düğmeye basıldı. Festival, bu sene 16, 17, 18 Eylül günlerinde yapılacak. 1994 yılı sonunda UNESCO tarafından koruma altına alınan Safranbolu’nun ününü, her yapıldığında biraz daha artıran festivalin ana teması “Kültürel Miras ve Korumacılık”. Yan tema ise bu sene “Ahilik Kültürü” olarak belirlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kültür turizmini şehrin hafızasına kazımayı hedeflediklerini, özellikle Tarihi Çarşı bölgesinde faaliyet gösteren esnaflara Türk - İslâm geleneğinin temel taşlarından biri olan Ahilik alışkanlıklarını empoze ederek, dallara göre sınıflandırılmış yerleşim plânı ile hizmete devam edilmesini sağlamaya çalışacaklarını söyledi. Başkan Köse, bu yöndeki çalışmalarının bir adımı olarak festivalde Ahi Teşkilatı’nın geleneklerine vurgu yapmak istediklerini belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse; belgesel, belgesel film yapım destek ve fotoğraf alanlarında yapılacak yarışmaların festivale ayrı bir renk katacağını, gençlerin festivale ilgisini artıracağını söyledi. Başkan Köse, yarışmalardaki hedefin ise belgesel yapımını teşvik etmek olduğunun altını çizdi.

Başvuruları 20 Ağustos’ta sona erecek yarışmalara geçen sene bin 431 belgesel film, bin 108 fotoğrafla 294 kişi katılım sağladı.

YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ BELİRLENDİ

Festival kapsamında 3 dalda yapılacak yarışmaların jüri üyeleri belirlendi. Açıklanan jüri üyelerinin isim ve meslekleri şöyle:

Belgesel Profesyonel Kategori Jüri Üyeleri

Yönetmen – Senarist Ebru Ceylan ( Jüri Başkanı ), Yönetmen Eylem Kaftan, Görüntü Yönetmeni Deniz Eyüboğlu, Yapımcı Mediha Didem Türemen, Sinema Yazarı Banu Bozdemir.

Belgesel Yarışması Ön Jüri Üyeleri

Akademisyen-Yönetmen Mehmet Köprü ( Jüri Başkanı ), Akademisyen Hasan Hüseyin Toydemir, Yönetmen Leyla Nevruzi, Yönetmen Selin Aktaş, Yönetmen Tufan Şimşekcan, Akademisyen-Yönetmen Özge Deniz Özker

Belgesel Yarışması Serbest Kategori Jüri Üyeleri

Yönetmen Kurtuluş Özgen ( Jüri Başkanı ), Ressam Su Yücel, Akademisyen-Yönetmen Hasan Basri Özdemir.

Belgesel Yarışması Amatör Kategori Jüri Üyeleri

Akademisyen Vedat Çakır ( Jüri Başkanı ), Yönetmen Meliha Elif Demoğlu, Görüntü Yönetmeni-Sinema Arşivcisi Hayri Çölaşan.

Belgesel Film Yapım Destek Yarışması Jüri Üyeleri

Akademisyen Hasan Akbulut ( Jüri Başkanı ), Akademisyen Bedirhan Karakulluk, Yönetmen Süleyman Civliz, Araştırmacı-Yazar-Tarihçi Aytekin Aytekin.

Fotoğraf Yarışması Jüri Üyeleri

Akademisyen-Fotoğraf Sanatçısı Ata Yakup Kaptan ( Jüri Başkanı ), Fotoğraf ve Videograf Sanatçısı Hasan İlkay Özduman, Foto Muhabiri İsa Terli, Fotoğrafçı-Fotoğraf Eğitmeni Muaammer Yanmaz.

DERECEYE GİRENLERE VERİLECEK ÖDÜLLER

Gerçekleştirilecek yarışmalarda dereceye girenlere verilecek ödüller ise şöyle:

Belgesel Yarışması

Profesyonel Dalda

En İyi Film Ödülü: 25.000 TL

Jüri Özel Ödülü : 15.000 TL

Amatör Dalda

En İyi Film Ödülü : 15.000 TL

Jüri Özel Ödülü : 10.000 TL

Süha Arın Özel Ödülü : 7.500 TL

Serbest Kategori

En İyi Film Ödülü : 20.000 TL

Jüri Özel Ödülü : 10.000 TL

Belgesel Film Yapımı Destek Yarışması

En İyi Proje Ödülü : 16.500 TL

Fotoğraf Yarışması

5.000 TL

3.000 TL

2.000 TL

Safranbolu Özel Ödülü : 1.500 TL olarak belirlendi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, belediye olarak düzenledikleri festival için ekip arkadaşlarıyla Belediye bünyesinde yapılması gerekenleri organize ederken, kurumlar arası temasa da önem verdiklerini söyledi. Başkan Köse, “Değerli Kaymakamımız, kurum temsilcileri, dernek yöneticileri ve fazlasıyla önemsediğim akademisyenlerden destek görebilmek adına gerektiğinde toplantılar düzenliyoruz. Belgesel anlamında en büyük desteği üniversitemizden bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.