Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'tan Tokyo 2020 açıklaması
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo 2020 Olimpiyatlarına katılan sporcuların menfaatlerini ve Japon halkının sağlığını koruduklarını belirtti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesinin "opsiyonlar" arasında yer almadığını söyledi.
Kyodo ajansına çevrim içi röportaj veren IOC Başkanı Bach, artış trendini koruyan Kovid-19 vakaları sebebiyle olağanüstü hal uygulanan Tokyo'da 23 Temmuz'da başlayacak turnuvanın gidişatına yönelik konuştu.
Mart 2020'deki erteleme kararı ve şimdiye kadarki gelinen aşamaya değinen Bach, "IOC olarak biz sporcuları asla terk etmeyiz. İptal edilseydi bir nesil sporcuyu kaybetmiş olabilirdik. Bu sebeple iptal bizim için bir opsiyon değildi." dedi.
Bach, oyunların olası iptalinin "opsiyonlar" arasında bulunmadığını ve Kovid-19'a rağmen gerçekleştirilmesi kararının, "olimpiyat sporcularının menfaatine olması için" alındığını söyledi.
Geçen hafta ilan edilen ve turnuvaya seyirci kabul edilmeyeceğini ilan eden kararın "gönülsüzce" alındığını kabul eden Bach, "Ancak en baştaki prensibimiz halkın güvenliğidir" şeklinde konuştu.
Bach, düzenli Kovid-19 testleri dahil salgına karşı alınan katı kurallar yoluyla deniz aşırı sporcuların Japon halkından ayrı tutulacağını inandığını belirterek, "Halk, tüm tedbirlere güvenmeli ve turnuvanın tehlike oluşturmayacağını bilmeli." dedi.
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